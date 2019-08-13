سبل ممكنة لتطوير الشركات الصغيرة والارتقاء بها

يبشر مستقبل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بآفاق واعدة في ظل القوانين، التي تسمح بتملك المستثمرين الأجانب للشركات بشكل كامل في الإمارات وطرح نظام التأشيرات الجديد للمستثمرين والمواهب الدولية.

ورغم أن العديد من رواد الأعمال تمكنوا من تحقيق نجاح لافت لشركاتهم، إلا أن خيار بدء مشروع خاص ينطوي على العديد من المخاطر، خاصة العبء المالي، لكن هناك سلسلة من الأمور الضرورية والنصائح التي يمكن أن تساعد رواد الأعمال على إطلاق شركاتهم بنجاح.

التواصل مع العملاء: من المهم بالنسبة لمالك الشركة الصغيرة التعرف على العملاء واهتماماتهم ودراسة احتياجاتهم وكيفية تلبيتها من خلال الشركة، حيث لم يعد من المجدي انتظار العملاء لطلب خدمات الشركات، بل بات رواد الأعمال بحاجة إلى التواصل مع العملاء، وبناء علاقات وثيقة معهم لترك انطباع مؤثر. وبالتالي، ستخفق الشركة الصغيرة في تحقيق أرباح إذا لم تتمكن من تنمية قاعدة عملائها.

شبكة العلاقات: تتيح فعاليات التواصل فرصة لقاء الخبراء والنظراء من مالكي الشركات الصغيرة، الذين يقدمون خدمات قد تحتاجها الشركة الجديدة، وهنا كثيراً ما يقع أصحاب الشركات الصغيرة في خطأ التركيز على كسب العملاء فحسب، غير مدركين لأهمية إرساء العلاقات مع الشركات الأخرى بشكل يمكن أن يساعدهم على تأمين الخدمات اللازمة لمواصلة نمو أعمالهم. باختصار، يشكل التواصل في التوقيت المناسب خلال الفعاليات ذات الصلة فرصة قيّمة وواعدة بالنسبة للشركات الصغيرة.

توظيف وسائل التواصل الاجتماعي: ثمة العديد من شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في نمو الأعمال، لكن من المهم فهم العملاء وتحديد القنوات التي يفضلون التواصل عبرها، لذا يمكن تطبيق استراتيجية شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي تضمن الاستفادة منها في تحفيز أعمال جديدة تروّج لعروض الخدمات بشكل إيجابي.

كسب ولاء العملاء: يبدأ الطريق نحو كسب ولاء العملاء بتقديم خدمة متميزة، والتي تقوم على توفير تجربة إيجابية، حيث تشكل الانطباعات الأولية نقطة مهمة في هذا الصدد، ذلك أن العميل من المحتمل أن يعود بشكل مستمر لطلب خدمات الشركة في حال حظي بتجربة مميزة عند استخدامها. وفي هذا السياق، من الضروري إعداد موقع إلكتروني سهل الاستخدام ومواد ترويجية غنية بالمعلومات لتعزيز فرص الأعمال الجديدة للشركة، فعندما يحظى العملاء بخدمة عالية الجودة، من المرجح أن يوصوا بالشركة إلى أصدقائهم وزملائهم.

طلب الدعم والمساعدة: تواجه جميع الشركات الصغيرة العديد من التحديات وبخاصة في المراحل الأولى، لذلك ينبغي طلب المساعدة من الزملاء والمستشارين، الذين قد يتمتعون بخبرة أكبر، لما لذلك من أهمية في تعلم واكتساب المهارات اللازمة لإنجاح الشركة. وتقدم بوابة فيديكس للأعمال الصغيرة نصائح مفيدة لأصحاب الشركات لمساعدتهم في مشوار شركتهم الصغيرة:

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توظيف الأشخاص المناسبين: من الضروري توظيف أشخاص يشاركون الشركة رؤيتها الهادفة إلى النمو، لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في نجاح الشركة، وبالتالي، فإن تحفيز الموظفين بشكل مستمر أمر بالغ الأهمية.

ويُنصح بتعيين الموظفين الجدد بناء على استيفائهم لمجموعة من المزايا والمهارات الضرورية بالنسبة لثقافة عمل الشركة. كما يساعد طرح أسئلة غير مألوفة في المقابلة على تحديد مدى أهلية الموظف لشغل الوظيفة الشاغرة.

حسن إدارة التدفق النقدي: كثيراً ما تغلق الشركات الصغيرة أبوابها بسبب مشاكل التدفق النقدي، ما يسلط الضوء على أهمية إدارة النفقات مقارنة بالإيرادات، حيث توفر مؤشراً واضحاً حول الأرباح أو الخسائر. وفي حال خسارة الشركات الصغيرة، يمكن تنفيذ استراتيجية فاعلة للتغلب على المشكلات التي أسهمت في ذلك وتحديد الطرق الأمثل لضمان تحقيق الأرباح.

العمل بجدّ لبناء النجاح: ينبغي لمالك الشركة التعاون مع الموظفين عن كثب لتحقيق النجاح عبر المشاركة في الأنشطة اليومية المهمة، ما سيضمن تعزيز معنوياتهم ورصد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

العثور على الإلهام: من المفيد الاستعانة بتجارب سابقة لأشخاص في وضع مماثل حتى لو كانوا في مجالات مختلفة، لأن الاستفادة من قصص نجاح أعمالهم وتجاوزها للتحديات يوفر المعرفة اللازمة لنجاح مسيرة مالك الشركة، فبدء مشروع خاص هو عبارة عن تجربة تعليمية يمكن أن تصبح أسهل من خلال التواصل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم.

ويبقى الابتكار أهم عامل للحفاظ على نجاح الشركة، فعلى سبيل المثال، حققت التجارة الإلكترونية نقلة نوعية في طريقة إدارة الأعمال في العالم، كما أسهم التطور التكنولوجي في تسهيل التفاعل مع العملاء من مختلف أنحاء العالم بسرعة هائلة.

ومع تنامي ترابط الاقتصادات، باتت الشركات الكبيرة والصغيرة اليوم قادرة على الوصول إلى أسواق لم تكن متاحة سابقاً، لذلك، ستساعد التجارة الإلكترونية الشركات الصغيرة في ترسيخ مكانتها في السوق وضمان نموها واستمراريتها.