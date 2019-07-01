دبي مدينة تعشق الطموح

دبي التي يطمح إليها محمد بن راشد، مدينة سباقة في كل شيء، تعيش المستقبل الآن، ولا تتوقف عن اعتلاء قمة تلو قمة، برؤية استباقية ملهمة تستشرف المستقبل، وتخطط لخمسين عاماً قادمة، ونهج يضع الإنسان وتحقيق المفهوم الشامل لجودة حياته أولوية كل السياسات والمبادرات والمشاريع، فهي مدينة تعشق الطموح وتتقن العمل لتحقيقه.

وعد المثابرة الدائمة والمتابعة المباشرة لرؤية وثيقة الخمسين التي أرادها محمد بن راشد ركناً أساسياً في مسيرة دبي، تعهد به سموه لولي عهده الأمين، ليبشر حمدان بن محمد اليوم بنسب إنجاز واعدة، ويحفز الطاقات نحو مزيد من الجهد والإبداع لتحقيق نقلات نوعية في مسيرة دبي التي تحتفل كل يوم بتميز جديد وإنجاز فريد ترسم من خلالهما النموذج الرائد عالمياً لمن لا يعترف بالمستحيل، ويعرف أين يريد الوصول، ويضع الخطط المسبقة والمدروسة لتكون، كما يصف حمدان بن محمد وثيقة الخمسين، «محركاً أساسياً في تحقيق قفزات تنموية جديدة».

تسعة برامج تضمها الوثيقة، وتشمل القطاعات الحيوية ذات الأثر في مكانة دبي وتطورها وارتقاء حياة سكانها، يوليها جميعاً محمد بن راشد وولي عهده المتابعة الدقيقة، والتحفيز المباشر لجميع فرق العمل والجهات العاملة عليها، لضمان تسريع الخطى، والحفاظ على وتيرة العمل والإنجاز، للوصول إلى دبي التي نطمح إليها جميعاً، ونتلاحم في تعزيز ريادتها مع قيادتنا الرشيدة، دبي التي لا تسابق إلا نفسها.