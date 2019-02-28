مبروك شرطة دبي

تستحق شرطة دبي الفوز براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن مشروع مركز الشرطة الذكي الذي تنافست عليه أخيراً دوائر حكومة دبي ويستحق اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الصعود إلى منصة التتويج واستلام الراية من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بمعية فريق عمله.

قبل أسابيع من التتويج ولحظة الإعلان عن الفائز بالراية عاشت مدينة دبي مشهداً تنافسياً جميلاً وممارسة ديمقراطية متحضرة للحصول على صوت المتعامل الذي يختار المميز من المشاريع الحكومية الذكية المبتكرة وفي تفاعل حكومي يهدف إلى تحقيق رضا العميل ويبرز النموذج الجيد، وصولاً إلى الشعور بالسعادة.

ويعكس حاضر دولة الإمارات العربية المتحدة وتأثير القيادة الرشيدة في قضية الكيفية في تمييز المتميز وإظهار الجديد والمبتكر في عالم الإدارة والروح الإيجابية في إطار جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

كان الملفت من ديمقراطية الحكومة في مسألة جمع الأصوات اشتراط أن يكون الناخب من خارج موظفي حكومة دبي حتى تكون المنافسة موضوعية وبشكل لا يهضم حق الدائرة التي لا تضم عدداً كبيراً من الموظفين.

في شرطة دبي شكلت فرق عمل مختلفة خصصت لكل قطاعات المجتمع، وانتشرت في جميع مدن الدولة للبحث عن الصوت وإقناعه بأن المشروع المميز والنوعي الذي يتفوق على بقية مشاريع الدوائر الحكومية الأخرى في دبي هو مركز الشرطة الذكي SPS، فأشعلت شرطة دبي بذلك جذوة التحدي الذاتي بين أفرادها لجمع أكبر عدد من الأصوات.

قدمت شرطة دبي مشروع مركز الشرطة الذكي SPS كأول مركز شرطة ذكي في العالم شامل وكامل يقوم على الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة الجنائية والمرورية والاجتماعية، دون تدخل بشري ودون استخدام الورقة والقلم، فمركز الشرطة الذكي أول مركز شرطة في العالم يقدم خدمة البلاغات الجنائية والمرورية بطريقة «التج» اللمس، وتنفيذاً للخطط الاستشرافية في أن لا تكون مؤسسة أمنية تقليدية، بل هي كل شيء، إلا أن تكون عادية.

فالواقع قد قال ويقول إن كل شيء يبدأ من شرطة دبي وينتهي إليها فقد تجمعت فيها كل حواس تطور الفكرة والتكنولوجيا والنموذج، فهي قيادة رائدة وتملك حديقة من الأفكار وتكسر صورة الثابت الروتيني من العمل اليومي التقليدي لتقدم للعميل الخدمة التي تجعله يرى أنها هي الأفضل، فبين شرطة دبي والمركز الأول علاقة حميمية لا تنفك أبداً.

المترقبون في الدوائر الحكومية والمهتمون من خارجها انتظروا طويلاً علامة الدخان الأبيض للإعلان عن الفائز حتى صاح الطفل معلناً أن الفائز الجدير براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية هو القيادة العامة لشرطة دبي.

مبروك شرطة دبي، وحظ أوفر بقية دوائر حكومة دبي.