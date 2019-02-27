المسيرة لا تتوقف، وسباق التميز لا نهاية له، والتنمية مستمرة لا تستثني بقعة في الدولة، على هذا الإيقاع السريع تتابع خطوات القيادة، لتضع مع كل خطوة حجر أساس لركن من أركان مستقبل الوطن.

أول من أمس، كنا في جولة مع القيادة، على الخطط الجديدة لإسكان المواطنين، التي اعتمدها محمد بن راشد، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء الدولة. وأمس، واصلنا الجولة، مع سموه، على مشاريع الطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية، بكلفة 11 مليار درهم.

من يعرف قيادة الإمارات، يدرك أن هذه ليست مجرد أرقام. ومن خَبِرَ الإمارات، يعلم أن المسعى هو بناء دولة تقدم خدمات هي الأرقى عالمياً لمواطنينا. إنها مسيرة العمل، لا الضجيج، والأفعال، لا الوعود.

في الجولة الأولى كنا مع الإنسان في مقره ومستقره، وفي الثانية نحن معه مجدداً في دروب حِلِّه وترحاله، عبر حزمة مشاريع الطرق والبنى التحتية الاتحادية التي تعزز مسيرة الاتحاد، وتشد أجزاء الجسد الواحد بعضها إلى بعض.

إنها قيادة الأمل، تبني وطن المستقبل، وتُعِدّه لإنسان الإمارات السعيد، وأجيال الغد الزاهر.