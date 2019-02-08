رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة ثقافة الابتكار وصناعة الأفكار في كافة مجالات الحياة، إيماناً من قيادتنا الرشيدة بأهمية هذه الثقافة في كافة أنحاء حياتنا باعتبارها ركيزة أساسية على المستوى المؤسسي، حيث إنها ستسهم في تطوير قطاع التعليم، والاقتصاد، والسياسة، والطب، وغيرها الكثير، فالابتكار أصبح أسلوب حياة ومنهج تفكير، ونرى ذلك يتجسد واضحاً من خلال فعالية شهر الإمارات للابتكار التي تنظم في فبراير من كل عام، احتفاءً بثقافة الابتكار وترسيخاً لدعائمها.

نحن أصبحنا في عصر ننافس فيه «الإنسان الآلي»، الذي أصبح خلال فترة قصيرة البديل الأفضل والأمثل لتأدية وظائفنا بكل دقة وحرفية، ولا يمكننا أن نغفل عن هذه الحقيقة التي أصبحت واقعاً نعيشه بشكل يومي. فالإنسان الآلي احترف وبدأ يحتكر العديد من المجالات مثل مجال الطب، والهندسة، والبترول وغيرها الكثير من الوظائف، تاركاً الإنسان على هامش السلم الوظيفي، ولكن ماذا عن الصحافة والإعلام؟ هل يستطيع «الروبوت» أن يستبدل الصحفيين والإعلاميين ويقوم بوظائفهم؟

الجواب هو نعم، فنحن نعيش في عصر السرعة والابتكار والإبداع، وعلينا مجاراة التغيرات السريعة الحاصلة في هذا العصر، فنحن من نصنع «الروبوتات» ونحن من نبرمجها، بل وصلت براعتنا إلى اختراع وتطوير روبوتات لها القدرة على التفكير الذاتي دون تدخل الإنسان، فالآلة بدأت تنافس البشر في الذكاء... فما الحل؟ الجواب بسيط، علينا بالابتكار، علينا أن نعمل على تطوير مهننا بطريقة لا تستطيع الآلة أن تنافسنا فيها، وعليه يجب علينا كصحفيين أن نمارس «صحافة الابتكار».

إن «صحافة الابتكار» تتعدى طرق الطرح الصحفية العادية، لندمج من خلالها قطاعات ومجالات مختلفة، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور مراكز الابتكار ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل حول العالم، حيث إنها تلعب دوراً محورياً في إلهام الصحفيين للخروج بمواد جديدة تواكب متطلبات العصر الحالي، فنحن نعيش في قبضة الأفكار والابتكار، وعلينا إما أن نجاري من خلال الخروج من القالب المعتاد للصحافة، أو إما نقف على هامش السباق، معلنين راية الاستسلام.

فـ«صحافة الابتكار» تواكب عصر السرعة، فالقارئ أصبح انتقائياً وملولاً، وليس لديه الوقت الكافي لمتابعة الأخبار ومستجدات العصر بشكل متعمق، ولذلك علينا أن نخرج ببدائل تجعل القارئ في أولى أولوياتها، فالقارئ هو من يحدد ما يود أن يقرأه، وعلينا أن نوفر منصة تضع القارئ نصب تركيزها، علينا أنا نتكاتف ونكثف الجهود لكسر القالب المعتاد للصحافة، علينا أن نؤسس مدارس صحفية جديدة تواكب متغيرات الإعلام والصحافة.



* مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة