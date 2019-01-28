دولة الانفصام

أكبر فضيحة لأي إنسان هي حين يعتقد أنه أذكى من الآخرين ويستطيع خداعهم، ولكنه يكتشف بعد انتهاء حديثه أنه لم ينجح في خداع أحد، وأن من يحدثهم كشفوه من أول كلمة.

لذلك كان أفضل تشبيه إلى الآن للسياسة القطرية التي تظن أنها بذكائها خدعت الآخرين تلك التي وصفها الأمير بندر بن سلطان حيث قال إن قطر تعاني من انفصام في سياساتها، وإن رئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها حمد بن جاسم «خبير نصف الحقيقة»، وأنه متمرس في الحديث عن نصف الحقائق.

حاولوا خداع الناس بأن محادثة حمد بن خليفة مع القذافي كانت لاستدراجه فكان تبريراً مضحكاً لسذاجته وغبائه، لذلك قال الأمير بندر بن سلطان إن تبرير رئيس الوزراء القطري السابق لهذا التسجيل هو «إخبار بنصف الحقيقة»، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته.

أما عن علاقة قطر بإسرائيل فتظهر أعراض الانفصام قوية وبارزة وصارخة، فهي التي طبعت مع إسرائيل أكثر من مصر التي وقعت اتفاقية سلام معها، فبعد مؤتمر مدريد منذ 1996 فتحت إسرائيل مكتباً تجارياً في الدوحة، وزار بيريز الدوحة ووقعوا اتفاقيات الغاز وأدرجوا بورصة الغاز في إسرائيل، وحمد بن جاسم زار تل أبيب عام 2001 و2003، وقابل حمد بن جاسم وزير خارجية إسرائيل، وهكذا استمرت العلاقة دون انقطاع، ونقلوا لهم يهود من إريتريا وساعدوهم في تأسيس قاعدة عسكرية هناك وعقدوا صفقات تجارية لبناء مزارع وبين صفقات وتحالفات ووساطات بينها وبين إسرائيل، ثم يظهر انفصامها حين تهلل وتحدث الضجة لأي اتصال حتى لو كان مصادفة بين أي مسؤول عربي ومسؤول إسرائيلي بتهمة التطبيع!! انفصام هذا السلوك أم غير انفصام؟

يحدثوننا عن السيادة وأن مطالب دول التحالف تمس السيادة القطرية، وحين يوقّعون اتفاقية مع تركيا يقبلون باستلاب السيادة وانتهاك كرامتهم وإذلالهم، حتى ملابس الأتراك، القطريون مجبرون على غسلها وكيها، ويمنع محاكمة أي تركي في الدوحة حتى لو اعتدى على أي قطري أو قطرية، فأين السيادة. انفصام هذا أم غير انفصام؟

يظهر خبير أنصاف الحقيقة ليحدثنا ناصحاً عن ضرورة المحافظة على مجلس التعاون وضرورة إنقاذه، وهو من خاننا في كل موقع نحن فيه، في اليمن، في البحرين، في السعودية، حتى الكويت لم تنجُ من تآمرهم.

الم تقف قطر مع الحوثيين في 2004 و2007، من الذي أعاد إعمار صعدة؟ أليست قطر وبمشاركة إيران؟ من الذي حاول إفشال المبادرة الخليجية؟ من الذي اتصل بحسين الأحمر ودعاه إلى رفض المبادرة الخليجية ثم يأتيك بكل وقاحة ويتحدث عن مجلس التعاون؟

من الذي اتصل بالإرهابيين في البحرين ودعاهم للتصعيد، وقال بالحرف نريد أن تسيل الدماء في الشارع، حتى أستطيع أن أنقلها على قناة الجزيرة، عن أي مجلس يتحدث صاحب أنصاف الحقيقة؟

يتحالف مع كل عدو لنا ويضع يده في يده ويتحدث عن مجلس التعاون وضرورة تماسكه، انفصام أم غير انفصام؟

كيف تقنع الغبي أنه غبي؟ كيف تخبره أن كلامه مضحك وهو يظن أنه حكيم؟ كيف تقول للمريض إنك تعاني من انفصام الشخصية؟