مصر تستضيف قلاع الصناعات العسكرية

في حدث مهم، هو الأول من نوعه، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض الدفاع والتسليح، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، الذي تشارك فيه أكبر المعارض والشركات الدولية، في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، بجانب الصناعات العسكرية المصرية، من إنتاج القوات المسلحة، والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، بحيث يشارك في المعرض 372 جهة عارضة، من أكبر صُناع أنظمة الدفاع والأمن، على مدى ثلاثة أيام، ويشهد فعاليات المعرض، 56 من قادة الدفاع في العالم وقادة الأفرع، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر يشاهدون هذا الملتقى الضخم، لكبرى قلاع صناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم، كما يستعرض معرض الدفاع والتسليح أعمال التطوير والتحديث الهائلة، التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية، لتطوير مركز السوق المصرية في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، التي تشكل جزءاً من خطة مصر في مكافحة الإرهاب، ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة، وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية، لتحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.

وقد شارك في تنظيم فاعليات معرض الدفاع والتسليح المصري، إيديكس 2018، شركة كلاريون العالمية للدفاع والأمن، وهى شركة إنجليزية متخصصة في هذا المجال، نظمت أكثر من مئتي عرض على مستوى العالم، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن إيديكس 2018، يُعد منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية للدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم، وأن إقامة هذا المعرض، يؤكد وضع مصر كدولة رائدة وفاعلة، وصاحبة قدرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العسكرية الدولية الرفيعة، الأمر الذي يرسخ الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة، كما يؤكد مساهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما قال اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن ايديكس 2018، يؤكد عودة مصر لدورها في المنطقة، ويلقي الضوء على صناعاتها الدفاعية عالية المستوى، ويُتيح للمصريين فرصة الاطلاع على أحدث ما ينتجه العالم من معدات دفاعية، وأن المعرض المصري لم يكن يخرج بهذا الشكل، إلا بالجهد الكبير الذي قامت به القوات المسلحة، كما أكد اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن المنظومات التي سيعرضها إيديكس 2018، هي أحدث أسلحة تم إنتاجها في العالم أخيراً، وبينها الأسلحة المصرية التي ينظم إنتاجها واستخدامها استراتيجية مصرية، تقوم على تصنيع أجزاء رئيسة من التسليح المصري، عن طريق الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة الهندسية للبصريات، وفى رده على سؤال حول الشركات الروسية المشاركة في المعرض المصري، أعلن أنها 13 شركة، تمثل مشاركة جيدة، وأن بين الأسلحة الروسية في المعرض، الطائرة هيل كا 52، وبعض المركبات المدرعة الحديثة.

وتشارك السعودية في معرض إيديكس 2018، بعدد من منتجاتها العسكرية، من بينها الطائرة بدون طيار برق، بتصميم وإنتاج سعودي 100 %، وهى طائرة تكتيكية متعددة المهام، تقوم بأعمال المراقبة والاستطلاع والتصوير الراداري، وتصحيح الرماية، والبحث والانتقاء، وتقدر على البقاء في الجو 8 ساعات، ومن المقرر أن يشارك الفريق أول محمد زكي، في افتتاح إيديكس 2018، بعد أن عاد أمس إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية إلى اليونان، شهد خلالها المرحلة الرئيسة للتدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك، ميدوزا-7، بحضور وزير دفاع قبرص، الذي يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار البحري في البحر الأبيض.

ويتيح معرض الدفاع والتسليح المصري إيديكس 2018، الذي يفتح أبوابه للجمهور المصري، مع بدء افتتاحه هذا العام، فرصة هائلة للمصريين، للاطلاع على آخر مستجدات التكنولوجيا العسكرية، بما يساعد على نقل وتطوير الصناعات المدنية، والارتقاء بتكنولوجيات الإنتاج المدني في مجالات واسعة، تخدم الحياة المدنية، تشمل البصريات وأجهزة القياس الدقيقة واستخدامات الليزر، وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، كما يحدث في كل أرجاء العالم المتقدم، الذي يجد في الكثير من تطبيقات التكنولوجيا العسكرية، فرصاً واسعة لتحسين جودة الحياة المدنية.

* كاتب ومحلل سياسي