الإمارات.. نحو القمة بلا توقف

في رحلة لا تعرف التوقف، تباشر الإمارات مسيرة التطوير والتنافسية العالمية بمحفزات جديدة للاقتصاد الوطني، وقرارات ومبادرات داعمة لقطاعات حيوية، لتواصل الدولة إنجازاتها ونجاحاتها الباهرة التي تؤكد مكانتها العالمية السباقة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الدعم الكبير الذي قدّمه رئيس الدولة لقطاعات مهمة باعتماد 1.969 مليار درهم إضافية لميزانية 2018، إضافة إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد بدعم قطاع الصناعات، واعتماد نظام تأشيرة طويلة الأمد للمتقاعدين، وتطبيق مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات، وغيرها من القرارات المهمة، وكذلك اعتماد محــمد بــن زايد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية بميزانية 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، جميعها قرارات تنهض بجاذبية الإمارات العالمية، وتسرع محركات التنمية والاقتصاد، وتؤكد الإصرار على العمل والإنجاز اليومي الجاد للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات.

تسريع عجلة التنمية، وتعزيز التنافسية والريادة، والاستثمار في الإنسان لتمكينه من صناعة المستقبل وقيادته في رؤية قيادة الإمارات لا تعرف حدوداً، ولا تعــترف بالمستحيل، ولا تركن إلى إنجاز، بل تضاعف العمل بجد وإخلاص، وتدعم الطموحات بقرارات حكيمة ومبادرات يومية متواصلة لتحــقيق الأهداف في ترسيخ مكانة الإمارات في المراكز والقمم الأولى عالمياً.