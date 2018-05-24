الرقم واحد يليق بدولتنا

نجاحات باهرة، تصعد من خلالها الإمارات، بمكانتها، ومكانة العرب معها، نحو القمم، وهي نجاحات وإنجازات تتوجها في كل مرة شهادات دولية ومن أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في رصد مؤشرات التنافسية.

الإنجاز الجديد الذي باركه محمد بن راشد، بصدارة الإمارات إقليمياً وحصولها على المركز السابع عالمياً في التنافسية لعام 2018، متفوقة على دول متقدمة، وقفزتها الكبيرة متقدمة ٢١ مركزاً في 7 سنوات، إنجاز يؤكد إصرار الإمارات على مواصلة الطموح والعمل، والتقدم بثبات نحو المركز الأول الذي لا ترضى إلا به.

هذا الإصرار، كذلك أكدته القرارات الحكومية الأخيرة، التي استحدثت أنظمة متكاملة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات والمواهب من جميع دول العالم، لجعل الإمارات حاضنة عالمية للمستثمرين والمبدعين في جميع القطاعات، فهي تربط الطموح بالعمل الجاد والإنجاز اليومي في مسيرة تنموية متسارعة لا تعرف التوقف، لتلامس القمة تلو القمة في طريق ريادة المستقبل.

وهذا ما يجدد محمد بن راشد التأكيد عليه اليوم بقول سموه: «نمتلك العزيمة، ونمتلك المواهب، ونمتلك الموارد، والرقم واحد يليق بدولتنا». ولا ينسى سموه وسط فرحة الإنجاز التأكيد على أن تجربة الإمارات تجربة عربية وأنها تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية، وهي رسالة الإمارات الدائمة للمنطقة بأن التنمية هي مفتاح الأمل للشعوب، وهي مفتاح استعادة حضارتنا لمجدها.