النقابات العمالية وأقوى زعيم في أوروبا

المتنقلون على الطرقات في فرنسا أخيراً، وجدوا أنفسهم في مواجهة ازدحام مروري يمتد لـ400 كيلومتر وأكثر، وكان ذلك في منطقة باريس وحدها دون غيرها، وفقاً لمصادر إعلامية محلية. وتقع فرنسا في قبضة إضراب جماهيري دوري، هذه المرة في قطاع سكك الحديد، وسط احتجاجات عمالية برهنت أنها بين أهم القوى التي أفسدت الوضع على عدد من رؤساء فرنسا السابقين في الماضي.

وبالطبع، قد تكون الجهود الإصلاحية في مجال العمالة التي يبذلها الرئيس إيمانويل ماكرون، كعب أخيل بالنسبة له، وهو أوشك على الاقتراب من نهاية سنته الأولى في الرئاسة دون أي احتكاكات. فقد وعدت النقابات العمالية بالإضراب بشكل متقطع يومين من أصل 5 أيام على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتفيد صحيفة «لوموند» الفرنسية التي دعمت ماكرون حتى هذه اللحظة: «الصراع يخاض بين عمال سكك الحديد والحكومة، وهذا الحدث بأهمية قصوى للرئيس والجمهورية، إذ إن بقية سنوات ماكرون الخمس في الحكم ستحدد من خلال هذا التحرك».

وبطبيعة الحال، تم انتخاب ماكرون على برنامج من بين شعاراته الرئيسية إنهاء ما أسماه «المعوقات»، أي القواعد والأنظمة النقابية التي تعود للماضي والتي تم نصبها على مسار عقود من جانب سلسلة من الرؤساء الفرنسيين الحريصين على إبقاء المضربين في وظائفهم وبعيدين عن احتجاجات الشوارع.

وأعرب عن أمله في إصلاح نظام سكك الحديد الذي تملكه الدولة الفرنسية، مع احتمال نزعه من السيطرة الحكومية وعرضه للبيع إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

لكن عمال سكك الحديد في فرنسا لا يريدون أياً مما طرحه ماكرون. وإلى الآن، تمكن ماكرون من الاقتراب بحذر من هدفه في تحرير التجارة والصناعة الفرنسية من تحت سلطة الوظائف المضمونة لمدى الحياة ومجموعة من الأنظمة الأخرى.

العام الماضي، تمكن في دفع الجمعية الوطنية، والتي يسيطر عليها بأغلبية مطلقة، نحو إبرام قانوناً يجعل من الأسهل للشركات الخاصة توظيف وصرف العمال. لكن حتى الآن، لم يسيطر بعد على احتكارات عامة للسلطة، والقول لعمال سكك الحديد انهم ببساطة بحاجة إلى التعامل مع حقيقة «أن العالم لم يعد كما كان من قبل».

بالنسبة إلى العديد من الناخبين الفرنسيين، فإن هذا الإصلاح يحظى بشعبية، لكن ليس للنقابات العمالية التي لا يزال بين يديها بعض السلطة المتبقية، على الرغم من أنها بعيدة عن القوة التي كانت تتمتع بها في العقود الماضية، عندما كان هناك إضراب عام بإمكانه أن يشل البلاد بأكملها.

في الوقت الحالي، ما زال ماكرون قادراً على الحفاظ على شعبيته الساحقة في الداخل. وقد جذب المتحدث الرئيسي باسم الحزب السياسي لماكرون، «الجمهورية إلى الأمام» غابرييل ايتال، ناخبين فرنسيين ضاقوا ذرعا بالإضرابات الدورية التي جعلت الحياة مملة. وقال ايتال أخيرا: «نحن بحاجة إلى تخليص هذه البلاد من ثقافة الإضراب».

ويفيد استطلاع ايفوب بأن غالبية الناخبين الفرنسيين يعتقدون بأن الإضرابات غير مبررة.

وبطبيعة الحال، فإن العزم والنجاح بالنسبة لماكرون أساسيان، ليس فقط لمكانته في الداخل، ولنجاح السنوات الأربع الباقية من ولايته، لكن لهدفه الأوسع في تلميع صورة فرنسا في الخارج، بأنه الرجل القوي الجديد لأوروبا.

ومع وجود المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في صراع من اجل بقائها السياسي، وإيطاليا من دون حكومة، وإسبانيا تتشظى مع سعي كاتالونيا للخروج من البلاد، وبريطانيا على وشك أن تنطلق نفسها بعيداً عن القارة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أميركا يطلق تهديدات بشأن التجارة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بالعودة إلى الحرب الباردة، فإن ماكرون بحاجة إلى الإمساك برئاسته متماسكة.

في بروكسل، أخذ ماكرون زمام المبادرة في الوقوف دفاعا عن أوروبا ضد تهديدات ترامب الجمركية التي كان يطلقها بشكل منتظم أخيرا، وقال الرئيس الفرنسي: «لن نناقش أي شيء، بسلاح مصوب على رأسنا، كمسألة مبدأ».

مثل تلك التهديدات تنجح عندما يطلقها زعيم يحظى بدعم ناخبيه وممسك ببلاده. ومع قيامه بزيارة رسمية للبيت الأبيض قريباً، فإنه من الضروري أن يكون الزعيم الفرنسي ممسكاً باقتصاده ومجتمعه بشكل متين.

النقابيون الفرنسيون الذين كان بإمكانهم القيام بمثل هذا العمل في أي وقت العام الماضي، يفهمون طبيعة اليد التي يمسكون بها، وهي على الأقل قوية بقدر قدرتهم على حشدها.

ويجب أن يجد ماكرون طريقة لتجاوز تلك التحركات. فأوروبا بحاجة إلى زعيم وإلى دولة على استعداد للعب دور، والأهم قادرة على لعب دور، حيث يبدو قلة من قادة الغرب الآن في موقع للقيام بالدور.