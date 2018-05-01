«كهرباء دبي».. كفالة حقوق العمال وصقل مهاراتهم

تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ حق الإنسان في العمل الذي كفله دستور وقوانين الدولة، إضافة إلى جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتباره من الحقوق الثابتة ووثيقة الصلة بالحق في الحياة والتنمية وأحد أهم روافدها.

ويسعدنا أن نتقدم بخالص التهنئة لجميع العمال في هيئة كهرباء ومياه دبي بمناسبة «اليوم العالمي للعمال 2018» الذي يوافق الأول من مايو كل عام. ونؤكد في هذا اليوم اهتمام الهيئة بشؤون العمال في جميع قطاعاتها، بما يكفل حقوقهم ويصقل مهاراتهم، ويعزز ولاءهم الوظيفي، ويلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، ويحقق سعادتهم.

وقد أعلنت الهيئة انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنضم للميثاق العالمي، متبنيةً بذلك مبادئه العشرة الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

ويأتي انضمام الهيئة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، استمراراً لجهودها في هذا الصدد، لا سيما أن المبادئ العشرة للميثاق تنسجم مع السياسات الإدارية ومبادئ الحوكمة المؤسسية والأهداف الاستراتيجية والتنموية للهيئة، التي تتواءم مع أهداف مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.

وتحرص الهيئة على نشر الوعي بأهمية إيجاد بيئة عمل صحية وآمنة وسعيدة بين جميع العاملين بالهيئة. ونلتزم بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال الصحة المهنية والسلامة، بما فيها سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة لضمان ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع قطاعات الهيئة وعملياتها التشغيلية.

وتشمل هذه السياسة الامتثال لجميع المتطلبات التشريعية المتعلقة بنشر الوعي والحيلولة دون وقوع الإصابات والأمراض والحوادث، ومراعاة متطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة في التصميم والإنشاء والتشغيل وأعمال الصيانة، وتخطيط أداء أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وضبطها ومراقبتها وقياسها.

وتجاوزت معايير الأمن والسلامة في الهيئة 98%، وتعد من أفضل النسب العالمية في هذا المجال، كما أن نسبة الحوادث في مشروعات الهيئة تكاد تكون معدومة.

كما فازت الهيئة بجائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» عام 2017 للمرة العاشرة من مجلس السلامة البريطاني، ضمن 50 مؤسسة على مستوى العالم، تقديراً لريادتها وتميزها عالمياً في هذه المجالات، ما يعكس التزامها بحماية العمال وجميع الموظفين والحفاظ على سلامتهم.