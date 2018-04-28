تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية

تحتفي هيئة كهرباء ومياه دبي بـ«اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل»، الذي يوافق 28 من أبريل كل عام، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين المعنيين. وتسعى الهيئة خلال هذه المناسبة إلى نشر الوعي بأهمية إيجاد بيئة عمل صحية وآمنة وسعيدة لجميع المعنيين.

ونلتزم بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال الصحة المهنية والسلامة، بما فيها سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة لضمان ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع قطاعات الهيئة وعملياتها التشغيلية.

وتشمل هذه السياسة الامتثال لجميع المتطلبات التشريعية المتعلقة بنشر الوعي والحيلولة دون وقوع الإصابات والأمراض والحوادث، ومراعاة متطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة في التصميم والإنشاء والتشغيل وأعمال الصيانة، وتخطيط أداء أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وضبطها ومراقبتها وقياسها.

وتتبنى الهيئة أعلى معايير الصحة والسلامة في إطار جهودها لدعم أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، من خلال الإسهام في توفير بيئات العمل الآمنة لجميع العمال بحلول العام 2030، وتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.

ونعمل على نشر الوعي حول قضايا الصحة والسلامة بين جميع المعنيين عن طريق إطلاق البرامج والمبادرات والتوجيهات والإرشادات والكتيبات الفنية ذات الصلة.

كما ننظم العديد من الفعاليات الهامة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة بين المعنيين، بما فيها المؤتمر السنوي لأفضل الممارسات في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، الذي شارك في دورته التاسعة عام 2017 نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وكذلك «أسبوع الصحة والسلامة» الذي تقيمه الهيئة كل عام لإرساء أفضل معايير وممارسات الصحة والسلامة والاستدامة بين جميع المعنيين.

وقد تجاوزت معايير الأمن والسلامة في الهيئة 98%، وتعد من أفضل النسب العالمية في هذا المجال، كما أن نسبة الحوادث في مشروعات الهيئة تكاد تكون معدومة، حيث فازت الهيئة بجائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» عام 2017 للمرة العاشرة من مجلس السلامة البريطاني، ضمن 50 مؤسسة على مستوى العالم، تقديراً لريادتها وتميزها عالمياً في هذه المجالات، ما يعكس التزامها بحماية الموظفين والحفاظ على سلامتهم.

وحصلت الهيئة أيضاً على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب ومنح جميع الشهادات الصادرة عن المجلس، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد، حيث يحصل موظفو الهيئة وشركاؤها الاستراتيجيون الذين يخضعون للتدريب من قبل فريق تدريبي داخلي في الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.



وأود في هذا اليوم أن أغتنم الفرصة للتعبير عن خالص شكري وتقديري لجميع المعنيين الذين أبدوا التزاماً فائقاً بتوجيهات وإرشادات الهيئة، ما مكننا من الوصول إلى هذا المستوى العالي في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل.



* العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي



