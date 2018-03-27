إيران وقطر والحوثي.. مثلث الإجرام

الممارسات الإجرامية المتواصلة لإيران وقطر وميليشيا الإرهاب المدعومة منهما في المنطقة العربية وخصوصاً ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، تؤكد كل يوم أنها تتشارك في مخطط إجرامي واحد يستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج والعرب عموماً.

تمادت قطر، أمس، في سياستها العدوانية تجاه جيرانها، وتجاوزت الحدود باعتراض طائراتها المقاتلة للطائرات المدنية الإماراتية في المجال الجوي البحريني، وهو الأمر الذي سبق أن تكرر مرتين، وجاء هذا العدوان القطري السافر مع إطلاق ميليشيا الحوثي الإيرانية العديد من الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة العربية السعودية، التي واكبتها قناة التآمر «الجزيرة» بتغطية إعلامية تكشف مدى التحالف القطري مع محور الشر الذي يستهدف نشر الفوضى في المنطقة.

أمام مثل هذه الجرائم، لا يجوز للمجتمع الدولي السكوت على التهور القطري وتهديدات الدوحة للطيران المدني، ولا على امتلاك عصابات إرهابية مثل هذه الصواريخ الباليستية، فهذه الجرائم تهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي بأسره، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة ورادعة ضدها.

الإمارات، إذ تؤكد أنها مع المملكة العربية السعودية يداً واحدة، ومصيراً واحداً، وجبهة واحدة في معركة تحرير اليمن الشقيق ودحر الخطر الإيراني عن المنطقة، فإنها تنطلق من إيمانها بأن أمن المنطقة هو كلٌّواحد لا يتجزأ. العمل الجماعي لدحر ميليشيا الإرهاب وصواريخ إيران ومخططاتها الخبيثة مع قطر، هو الضامن الوحيد لوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي وحفظ أمن المنطقة واستقرارها.