من بين أيام العام جميعها، يظل يوم غد الأحلى والأغلى في قلوبنا، حين نحتفل بالذكرى الـ54 لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة. هذه المناسبة الخالدة تختصر مسيرة وطن شهد تطوراً متسارعاً وقفزات تنموية كبرى، بفضل قيادة حكيمة أوصلت الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة، وجعلتها نموذجاً عالمياً فريداً.

هذا اليوم يمثل نقطة تحول متجددة في حياتنا، يبعث فينا روح العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من الطموحات. وفي موازاة ذلك، حققت الرياضة الإماراتية إنجازات لافتة رفعت راية الوطن في مختلف المحافل الشبابية والرياضية، وجعلت اسم الإمارات مميزاً بين الدول المتقدمة حضارياً ورياضياً.

لقد أظهر شبابنا قدراتهم وإمكاناتهم، مستفيدين من المنشآت الحديثة والدعم الكبير، إلى جانب الخبرات العربية والأجنبية التي أسهمت في تطوير الحركة الرياضية. واليوم تستعد ملاعبنا لاحتضان فعاليات متنوعة، تجذب فرقاً ولاعبين من مختلف أنحاء العالم إلى أرض «زايد الخير».

وفي خضم احتفالنا بهذه المناسبة العزيزة، نعاهد أنفسنا على أداء رسالتنا بكل أمانة، وعلى تعزيز أهدافنا بصورة صحيحة، والعمل معاً من أجل استمرار مسيرة الرياضة كركن مهم في حياة الشعوب والأمم. وندعو إلى تعاون حقيقي بين المؤسسات الرياضية تعاوناً حقيقياً وليس شكلياً حتى تؤدي دورها بأعلى مستويات الكفاءة.

وبمناسبة هذا العيد السعيد، نزف أصدق التهاني إلى شعب الإمارات الكريم، متمنين لوطننا مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة. حقاً... إنها أحلى الأيام. دام عزك يا وطن.