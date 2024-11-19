يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم بالعاصمة أبوظبي، وتحديداً على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، موقعة كروية مختلفة عن كل سابقاتها، لأنها تحدد مصيره بصورة كبيرة، إذ يلتقي شقيقه القطري بعد أن أنهى الأبيض تحضيراته للقاء الذي يقام في الثامنة من مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

النقاط الثلاث اليوم في غاية الأهمية، فكلنا يرفع شعار «خلفك يا منتخبنا»، هكذا عبرت الجماهير بأن الفوز مطلب بعد أن أدى فريقنا مباراة جيدة المستوى من كل النواحي الدفاعية والهجومية والتكتيكية، وفاز على منتخب قيرغيزستان في الجولة الماضية، وهو النصر الذي عزز موقعه في المركز الثالث بالمجموعة، لينعش الآمال في التأهل المباشر.

الفريقان الشقيقان يطمحان في الحصول على المركز الثاني الذي أصبح بطولة خاصة، ولن تكون المواجهة اليوم سهلة أمام منتخب قطر.

فمن هنا أدعو كل الجماهير أن تذهب لملعب المباراة للمساندة والوقوف خلف المنتخب، فعلينا جميعاً أن نتعامل مع المباراة بشعار «خلفك يا منتخبنا» من أجل الوصول للنقطة العاشرة التي ستكون في غاية الأهمية، لأنها ستعطينا الدفعة الكبرى في ما هو قادم، ونتطلع إلى مواصلة الانتصار والنجاح أمام شقيقنا القطري في المواجهات التي جمعت بينهما في تصفيات المونديال قبل مواجهات كأس الخليج بالكويت الشهر المقبل، فكل اللقاءات التي تجمعنا ذات أهمية، وموقعة اليوم بحاجة إلى تركيز، والهدوء واللعب بثقة أمام فريق يحمل لقب بطل القارة، ومنتخبنا أنهى فترة الإعداد بصورة مثالية، فاللاعبون يدركون أهمية الفرحة للجماهير، والإداريون يلتزمون الصمت، فقد ركزوا على الفعل والعمل وتركوا القول والكلام، والجهاز الفني يؤدي دوره بعيداً عن الضغوط، والتدريبات أيضاً تختلف عن «زمان» عندما تكثر وسائل الإعلام في متابعة الفريق، فاليوم الوضع مختلف يتدربون بعيداً عن الصحافة والتصوير، حيث تأتينا الأخبار بشكل رسمي من المركز الإعلامي بالاتحاد، ويوفرون الجهد والطاقة والوقت للزملاء، وإن كانت تصل متأخرة بعض الشيء، خاصة أن الصحف تسعى للطبع مبكراً ودون تأخير. والله من وراء القصد