الوعد في الملحق

اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأوزبكي بالتعادل السلبي ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليفقد «الأبيض» فرصة التأهل المباشر على الرغم من التغيير الكبير في الجهاز، فالمدرب الجديد لا يلام لأن فترة تولّيه قصيرة جداً، وليس هنا دفاعاً عنه بل شخصياً كنت أتمنى استمرار ببينتو، فالمقربون من المدرب البرتقالي في الجهاز الإداري أشادوا بالرجل الذي رحل بهدوء دون ضجة. فقد نجح منتخب أوزبكستان من التأهل رسمياً، للمرة الأولى في تاريخه ولا تزال لدينا فرصة في الملحق.

عجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليصبح منتخب أوزبكستان ثامن المتأهلين للمونديال رسمياً، بعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الدول المضيفة للبطولة، والأرجنتين (حاملة اللقب)، ونيوزيلندا، وكذلك إيران واليابان وكوريا الجنوبية والمنتخب الأردني الشقيق.



يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع إلى الملحق من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في شهر أكتوبر، والآن علينا أن نستعد جيداً للملحق الذي لن يكون سهلاً، فهو يضم منتخبات خليجية قوية وكأننا في دورة خليج جديدة وساخنة، والله من وراء القصد