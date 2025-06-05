كلنا معاك يا الأبيض

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم واحدة من أهم مبارياته المصيرية عندما يلتقي نظيره الأوزبكي لحساب الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وهي المواجهة التي تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للأبيض الإماراتي للإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل المباشر.

ويدخل منتخبنا في مواجهة الليلة تحت إشراف جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب الروماني الداهية أولاريو كوزمين، الذي عرفته ملاعبنا كصائد للبطولات بعد أن حقق مختلف الألقاب مع فرق العين وشباب الأهلي وأخيراً الشارقة، وهو ما يجعل الشارع الرياضي في حالة من التفاؤل، خصوصاً بعد أن نجح المدرب في بناء علاقة قوية مع اللاعبين منذ البداية، وهو الأسلوب الذي اشتهر به كوزمين وكان أحد أسباب نجاحاته اللافتة مع جميع الفرق التي دربها، وفي أول تصريحات له بعد توليه المهمة طالب الجميع بالوقوف خلف لاعبي المنتخب على اعتبار أن المهمة الآن هي مهمة وطنية، ونحن من جانبنا نتفق معه ونرى أن اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وضع كل الإمكانات التي تساعد منتخبنا لتجاوز المباراتين المتبقيتين المهمتين.

ومن المؤكد أن كوزمين ذاكر المنتخب الأوزبكي جيداً، فمن خلال التدريبات الأخيرة حرص على إخضاع اللاعبين للتدريبات التكتيكية وأسلوب اللعب، ويتوقع أن يخوض المنتخب الأوزبكي اللقاء بأسلوب دفاعي إذ يكفيه التعادل، مع العمل على خطف هدف يربك به حسابات الأبيض وهو ما نتوقع أن يكون كوزمين تحسب له، ووضع لمواجهته الاحتياطات اللازمة، خصوصاً وأنه حذر اللاعبين من هذا الأسلوب، وطالبهم بالتركيز طوال زمن المباراة، مع أمنياتنا ودعواتنا لمنتخبنا الوطني بتحقيق الفوز للاقتراب أكثر من الحلم. والله من وراء القصد