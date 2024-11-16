حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على قيرغيزستان بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد محمد بن زايد الذي تتفاءل به الجماهير، فقد أدى فريقنا مباراة جيدة المستوى، مستفيداً من الأخطاء السابقة، وقام المدرب بتعديل رؤيته وتصحيح المسار، وأسعدتنا الثلاثية، حيث شاهدنا الأبيض يتمتع بأداء وروح عالية في هذه الجولة التي أظهرت أجواء المنافسة بين فرق المجموعة، وهذا لا شك يعطي لنا حافزاً كبيراً قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب القطري الشقيق، والتي تتطلب مزيداً من الدعم المعنوي والمساندة القوية للفريق نظراً لأهميتها.

ثقتنا كبيرة أن الأبيض سيكون على قدر المسؤولية ونثق بقدراته وإمكانياته، ولا نريد التشويش على الفريق؛ نتركه يعمل بهدوء، وهذا ما نريده ليس فقط على مستوى المنتخب إنما نريده حتى على مستوى الأندية خلال مشاركاتها الخارجية!

المباراة استمتع بها الجمهور الوفي، استمتعنا بها ونحن نشاهد محاربي المنتخب يؤدون ويتحركون بصورة كشفت أن لدى المنتخب الإصرار والعزيمة والروح، فأبدعوا في تقديم صورة ملفتة للنظر، بل إنهم كانوا في قمة عطائهم، خصوصاً المحارب حارب عبدالله سهيل الذي صال وجال معوضاً غياب زميله علي صالح.

تمكن حارب أن يشغل دفاع الفريق الخصم بل ويسجل أهدافاً جميلة نالت استحسان ورضا الجميع، كل ما ندعوه ونتمنى أن يستمر المنتخب على هذه الحالة الرائعة التي شاهدناها لكي يسير المنتخب من دون عقبات، ونترك الجهاز الفني يعمل، لذلك أدعو أن نكون يداً بيد من أجل أن تعود الكرة الإماراتية إلى سابق عهدها، وعلينا أن نكون حذرين في المباريات المقبلة ولا نفرط بأي نقطة، فالجولات المقبلة هي الحاسمة والمصيرية، لأننا دخلنا مرحلة الجد، وبصراحة لاعبونا كانوا يعرفون ماذا تعني لنا ولهم، نغمة الانتصارات نريدها أن تستمر لأنها تسعدنا جميعاً وتفرحنا، فكرة القدم شعارها اللعب وتحقيق النصر لكي تتحقق آمال وطموحات شعب، وهذا كان شعار المنتديات والخلوات ضرورة أن تلعب الرياضة عامة والكرة على وجه الخصوص من أجل الفوز والنصر.. والله من وراء القصد