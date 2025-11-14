هل نستوعب الدرس

كان تعاقد أنديتنا مع المدربين المرشحين لإنهاء عقودهم، هو حديث الشارع الرياضي المحلي، بعد فترة قصيرة جداً لم تستمر، ونتساءل، هل كان هو الاختيار المناسب والأفضل لقيادة الفرق التي تنوي «تفنيش» مدربيها، وهما ناديان حتى الآن في الدوري، فالجمهور لا يقبل بأن تخرج الفرق التي لها باع طويل في البطولات خالية الوفاض، بعد أن قدمت الإدارة عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب، القرار بخصوص المدرب، يبدو أنه عاطفي، جاء بعد العروض المتواضعة وخسارة الفرق المتعددة.

حيث تعرضت لهزات عنيفة، تسببت في الإسراع في إنهاء التعاقد معهم، حيث رفعت «الأقلام» عليهم، وطلبت منه التغيير، هم محترفون لا يهمهم الأمر، وسيأخذون حقوقهم «بالمللي»، فهل الإدارة معها حق في كل شيء!! هم يريدون من أجل بقاء الفريق منافساً قوياً، فلا بد أن نعترف أن المدرب عادة ليس السبب الرئيس في الإخفاق، فهناك العديد من الأسباب، قد يكون هو أحدها، ثم يأتي دور البقية من لاعبين وفنيين وإداريين.

وما زاد من ضرورة اتخاذ القرار، أن تراجع الأداء والنتائج، يأتي برغم الدعم الذي يجده الفريق، وقد جاء القرار بعد عدم اقتناع المسؤولين بأسلوب عمل المدرب في الفترة الماضية..

حيث يأمل من يفكر ولديه الطموح العالي، بتحسن النتائج والترتيب، وبالطبع، أهل مكة أدرى بشعابها، وكل ما نأمله أن يخدم قرار الإقالة أو الاستقالة، النادي في هذا الوقت المتسع للتغيير، لأن الدوري سيتوقف من أجل عيون المنتخب، وبما أن الاستغناء قد تم، فلا بد أن يتم إجراء تغيير كامل في الخطة والبرامج التي أعدها للمشاركة في دوري ساخن لا يرحم.

وأسأل ثانية.. هل الاختيار الجديد هو ما يصبو إليه الناديان، عبر إسناد المهمة لاسم كبير أو مغمور لتولي الإشراف على الفريق، الذين نعتبرهم ضحايا جديدة في «دورينا» هذا الموسم؟

وهناك في الطريق آخرون، وهذا ما تعودنا عليه طوال المواسم الماضية.. ما ندعو إليه، هو أن تسير الأمور كما يريدها الإداريون «الهواة»، ولا نندم على قرار إقالتهم بعد انتهاء شهر العسل بين الطرفين! والمطلوب الآن ضرورة العمل من أجل الإمكانات التي تتوفر، فهل يدرك اللاعبون هذه الرعاية التي تبدأ من قمة الهرم الإداري، وهل قومي يستوعبون.. والله من وراء القصد.