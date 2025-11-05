تواصُل الأجيال

قرر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الرياضي تأسيس مجلس الشرف النصراوي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وضم مجموعة من أقطاب النادي وكبار داعميه، تتولى دعم النادي في المجالات كافة، ويكون لها دور فعّال في مسيرته المقبلة من خلال التشاور والتلاقي مع أعضاء مجلس إدارة النادي وتقديم المبادرات الكفيلة بالارتقاء بالعمل الإداري في النادي، وكذلك الحضور في المناسبات الرياضية التي ينظمها النادي.

ويأتي القرار بتأسيس هيئة الشرف لنادي النصر لتواصُل الأجيال، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى أقطاب النادي العريق صاحب البطولات والملقب بـ«العميد» والذين عملوا سنوات طويلة في خدمة النادي والارتقاء به، وكذلك الاستفادة من خبرات الداعمين للنادي عبر تقديم الدعم والأفكار الرياضية والاستثمارية من خلال إطار رسمي يربط عضو هيئة الشرف بالنادي، ويمنحه دوراً في تحديد سياسة العمل داخل النادي ورسم استراتيجيته في جميع المجالات بالتعاون مع مجلس إدارة النادي الذي يقوم بالعمل اليومي لإدارة النادي بوضع الأطر القانونية التي تحدد حقوق وواجبات أعضاء هيئة الشرف والدور الذي يلعبونه في تحديد سياسات النادي بالتعاون مع مجلس الإدارة، بما يضمن تحقيق الهدف من وراء تأسيس هيئة الشرف، وجعلها نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مختلف الأجيال والفئات المنتمية إلى نادٍ واحد، أو التي تشترك في محبته وتشجيعه وتحرص على تطوره.

وكان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قد أمر قبل سنوات عدة بتشكيل مجلس هيئة الشرف، للارتقاء بالعمل الإداري في النادي، ومواكبة التطورات الحاصلة في العمل الرياضي، وإعادة النادي إلى مكانه الطبيعي بين أندية الدولة. جاء الإعلان عن تشكيل مجلس الشرف النصراوي خلال اليومين الماضين، وقد حرصنا على أن نتوقف عند مثل هذه المبادرات الإدارية الطيبة التي تجمع أسرة النادي للعمل معاً، وفي ظل التحديات التي تواجهها أنديتنا في دوري المحترفين نأمل من الأندية أن تسير وفق مقتضيات العمل الجماعي المؤسسي، بعيداً عن الفردية لكي تنجح في مهامها.. والله من وراء القصد.