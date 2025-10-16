الفرصة قائمة

خرجت جماهير المنتخب الوطني حزينة بعد خسارتنا أمام منتخب قطر في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم، نتيجة الأخطاء الفردية التي ارتكبها بعض لاعبينا في خط الدفاع والحراسة، رغم التحسن الواضح في أدائنا خلال الشوط الثاني.

ومع أن الوقت لم يسعفنا لتعديل النتيجة، إلا أن الأمل ما زال قائماً، والفرصة باقية أمامنا. علينا فقط أن نعيد حساباتنا، ونقرأ المشهد من جديد استعداداً للمواجهة المقبلة أمام المنتخب العراقي بعد ثلاثة أسابيع، حيث سنلتقيه في مباراتين حاسمتين، الأولى على أرضنا والثانية في العراق، في مواجهة كروية صعبة ومصيرية.

لقد أضعنا فرصة التأهل المباشر، إذ كانت أمامنا ورقتان ثمينتان — التعادل أو الفوز — لكننا لم نستثمرهما كما يجب، ومع ذلك نؤكد أن منتخبنا يمتلك الإمكانات والعناصر القادرة على العودة، ونأمل أن يكون القادم أفضل.

ونبارك للأشقاء في قطر تأهلهم للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم، في إنجاز جديد يسجل للكرة القطرية، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات الرياضية، قيادة وحكومة وشعباً.

كما نهنئ المنتخب السعودي الشقيق على تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادله السلبي مع العراق، ليبلغ المونديال للمرة السابعة في تاريخه، مواصلاً حضوره المشرف في أكبر المحافل الدولية.



ويبقى أمام منتخبنا مباراة فاصلة مع المنتخب العراقي، لتحديد الفريق الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي من أجل آخر بطاقات التأهل إلى كأس العالم.

هي مواجهة تعيد إلى الأذهان ذكريات المنافسة التاريخية بين الإمارات والعراق على بطاقة التأهل إلى مونديال المكسيك عام 1986، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: من سيكون صاحب الحظ السعيد ويواصل في الطريق من أجل البطاقة العربية الثامنة إلى مونديال أمريكا الشمالية؟ والله من وراء القصد