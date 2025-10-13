خطوة من الحلم

في أمسية كروية من طراز خاص، نجح منتخبنا الوطني في قلب تأخره أمام شقيقه المنتخب العُماني إلى فوز ثمين بنتيجة 2 ـ 1 ضمن الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليعزز آماله في التأهل المباشر إلى البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية.

بهذا الفوز المستحق، رفع «الأبيض» رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد المنتخب العُماني عند نقطة واحدة من مباراتين، متساوياً مع المنتخب القطري قبل المواجهة الختامية المرتقبة الثلاثاء.

وقدّم منتخبنا عرضاً مميزاً خاصة في الشوط الثاني الذي فرض فيه سيطرته التامة على مجريات اللقاء، بفضل قراءة فنية دقيقة من المدرب الروماني كوزمين أولاريو الذي أدار المباراة بذكاء كبير، سواء في اختيار التبديلات الناجحة أو في إبعاد اللاعبين عن الضغوط والتصريحات الجانبية ليحافظ على تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

ولعلّ أبرز نجوم اللقاء كان الحارس المتألق خالد عيسى الذي قدّم أداءً بطولياً وأنقذ مرمانا من أهداف محققة، ليستحق إشادة الجميع، في مشهد مؤثر بعد المباراة حين تقدم زميله المقبالي لتقبيل رأسه تقديراً لجهوده، في لقطة جسّدت روح الوفاء والولاء التي تميز أبناء الوطن.

كما لا يمكن إغفال الدور الجماهيري الرائع لأبناء الوطن الذين زحفوا إلى دوحة الخير براً وجواً لدعم المنتخب، فملأوا المدرجات بالأهازيج والأعلام، ونشروا الفرح في سوق واقف الشعبي الشهير، ليقدموا صورة مشرفة عن روح الانتماء والوطنية.

ورغم تفوق المنتخب العُماني في الشوط الأول وتقدمه بالنتيجة، فإن «الأبيض» عاد بقوة في الشوط الثاني وقلب الطاولة، في ليلة كروية ليست ككل الليالي، لتشتعل المنافسة في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الآن تبقى الخطوة الأخيرة، مواجهة الحسم التي تكفينا فيها نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسمياً إلى المونديال، وتحقيق الحلم الثاني في تاريخ الكرة الإماراتية.. فلتستمر الروح، ولنمضِ بثقة نحو «الياي»... حيث الحلم يقترب.

والله من وراء القصد