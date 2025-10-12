أين نحن من لجان «فيفا»؟

الأنظار إلى الكرة الآسيوية التي تشهد أحداثاً مهمة على صعيد المنطقة، حيث أصبحت القارة الأكبر بيد أبناء الخليج الذين يولون الأمر اهتماماً فوق العادة من منطلق إيمانهم العميق بأهمية دورهم في رفع وتطوير مستوى لعبة كرة القدم، حيث تحتضن العاصمة السعودية الرياض النسخة الثالثة من مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين بارزين من اتحادات قارية هي الاتحاد الأوروبي واتحاد أوقيانوسيا، استمراراً للنهج الذي أسّسته النسختان السابقتان من هذا الحدث البارز وإلى جانب العروض التقديمية، سيشهد المؤتمر تنظيم جلستين حواريتين، الأولى بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الوطنية، والثانية تضم الأمناء العامين للاتحادات الإقليمية الخمسة اتحاد آسيان، اتحاد وسط آسيا، اتحاد شرقي آسيا، اتحاد جنوبي آسيا.



وتهدف هذه الحوارات إلى تزويد قادة كرة القدم الآسيوية بأحدث الأدوات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الحديثة، حيث يشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين والخبراء البارزين، وخاصة أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم الآسيوية، مشددين على التزام الاتحاد الآسيوي بتمكين جميع الاتحادات الأعضاء من النمو المستدام بروح الوحدة والتميز بين الاتحادات القارية والوطنية بما يضمن عدم ترك أي اتحاد خلف الركب، الهدف من خلال هذا التجمع تمكين جميع الاتحادات بغض النظر عن حجمها أو مكانتها من النمو المنهجي والجماعي في إطار من الوحدة والتميز ويأتي تنظيم المؤتمر في وقت تشهد فيه كرة القدم الآسيوية مرحلة تحول شاملة، وخاصة للمنافسات الحالية بين فرق مجموعتي الدوحة والرياض ولاحظت في الآونة الأخيرة اختيار عدد من الكفاءات الخليجية في لجان فيفا والسؤال هل لدينا أعضاء تم اختيارهم في لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في جلساته الأخيرة؟ إذا كان الجواب نعم فأين هم؟ وما أسماء «ربعنا»؟ والله من وراء القصد.