إنجاز مستحق

تحظى الرياضة الإماراتية بالاحترام الكامل لدى الأوساط القارية والدولية، وما فوز المستشار محمد الكمالي برئاسة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع إلا دليل جديد على مكانة الرياضة الإماراتية والدولة عالمياً.

وهنأت الأسرة الرياضية ابن الإمارات، مؤكدين أنه جاء نتيجة للثقة الكبيرة لأسرة كرة القدم الدولية في الكفاءات الإماراتية في جميع مجالات اللعبة، متمنياً التوفيق له في مهمته الدولية.

هذا النجاح يعد مكسباً كبيراً وإنجازاً مستحقاً؛ لأن لدينا العديد من الكفاءات، منهم محمد الكمالي، والذي برز اسمه في الهيئات الرياضية التي عمل فيها كاللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي ولجنة الاحتراف واتحاد الفروسية، وغيرها كان له حضوره، فجميع الملفات التي كانت تحت يده كانت تعرف النجاح، وهو شاب طموح لا يعرف اليأس، فقد انضم للرياضة بفكره، وهو من المهتمين في مجال القانون والاحتراف، وباتت لديه خبرة وعلاقات واسعة، وكان يتطلع لهذا المنصب منذ فترة برغم صعوبة التنافس، فالثقة في كفاءة «بوخالد» منحته المنصب بالإجماع.

يسعدنا أن يتبوأ شبابنا هذه المواقع ونسعد بهذا المكسب، ونأمل بالمزيد في ظل الرعاية التي تلقاها رياضتنا من دعم وتأييد القيادة الرشيدة، فالعدد الحالي من المنصاب الرياضية الدولية لا يكفي.

ونجدد دعمنا لكل العناصر التي تُمثلنا في المحافل العربية والقارية والدولية، فوجود أبناء الدولة في هذه المناصب الدولية شهادة نجاح لكل الرياضيين العرب، وهو إنجاز ومكسب يؤكد المكانة البارزة التي يتمتع بها أبناؤنا، ويجب أن ندعم ممثلينا في مثل هذه الهيئات الدولية، لأن الرياضة أصبحت اليوم مجموعة من العلاقات التي لها دورها المؤثر في كثير من القضايا الدولية. والله من وراء القصد