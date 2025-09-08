نسخة استثنائية

اقتربت ملامح النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من التشكل تدريجياً، بعدما ضمنت حتى الآن 17 دولة التأهل رسمياً إلى المونديال، حيث ستشهد مشاركة غير مسبوقة تبلغ 48 منتخباً بدلاً من 32 كما كان في النسخ السابقة، فقد خطف المنتخب المغربي الأضواء بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يحسم تأهله إلى المونديال، ليضمن صدارة المجموعة الخامسة دون انتظار نتائج الجولات المتبقية، وبهذا الإنجاز، بات «أسود الأطلس» ثاني منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد الأردن في مناسبة تاريخية الذي تأهل لأول مرة، مؤكدين استمرار الصحوة الكروية العربية التي بدأها المغرب في مونديال قطر 2022 عندما حقق إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى نصف النهائي، ونحن ضمن القارة الآسيوية التي ستشارك بعدد وافر من المقاعد في البطولة المقبلة ما يمنح القارات المختلفة فرصاً أكبر في الحضور، ويزيد من تنوع المنتخبات المشاركة، كما أنه أول كأس عالم يقام في ثلاث دول دفعة واحدة، في حدث كروي ضخم يتوقع أن يشهد متابعة جماهيرية غير مسبوقة، وقد ضمنت حتى الآن 6 منتخبات من قارتنا، آملين بأن تواصل فرقة «كوزمين» التحضير الجيد من أجل تحقيق حلم اللاعبين الجدد الذين انضموا للمنتخب، وبدورنا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالإنجاز الذي حققه الأشقاء ونخص المنتخب المغربي من جديد وللمرة السابعة ليواصل مشوار العطاء الذي قدمه في مونديال قطر 2022 وكان بحق فخر الكرة العربية، وأتمنى أن تشهد الأيام المقبلة تأهل المزيد من المنتخبات العربية ومن بينهم منتخبنا الوطني، حيث عبر اللاعبون الجدد عن تفاؤلهم بتحقيق إنجاز الصعود لكأس العالم 2026.. والله من وراء القصد