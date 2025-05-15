الشباب مستقبل الوطن

تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقبال سموه وفد المؤسسة الاتحادية للشباب على مبادرات المؤسسة وبرامجها النوعية ورؤيتها تجاه تمكين الشباب هو هدف القيادة لتفعيل دور الشباب، وذلك لأن تمكين الشباب وتعزيز حضورهم الوطني أولوية رئيسية في استراتيجية التنمية الشاملة.

ما يحققه شباب الإمارات اليوم من إنجازات أصبح نموذجاً عالمياً، في ظل الرعاية والاهتمام الذي يحظى به من القيادة الرشيدة، فالإمارات تؤمن بطاقة الشباب ودورهم، كما تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة، وتسخر كل الإمكانات لتحقيق تطلعاتهم، كما أن حرص القيادة على الاستماع إلى الشباب يعطيهم الدافع الأكبر للتحديات المستقبلية، وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية، وهناك مشاريع استراتيجية عدة لرعاية الشباب قامت بها الجهات المعنية في المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والعلمية، وتركزت على المستويات المحلية والخليجية والعربية والدولية، لتعزز بذلك الثقة والوحدة بين الشعوب وتحقيقها في المؤسسات الشبابية.

حيث كشفت الدراسات أن الشباب يعانون من أوقات الفراغ، حيث بلغ متوسط ساعات الفراغ 6 ساعات يومياً لكل شاب وشابة، يقضون معظمها في وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة، ودولنا تشهد نمواً مستمراً لمن أعمارهم تحت 30 عاماً، وعلينا أن نضع الدراسات لهذه الفئة من الشباب الذي يشكل تواجدهم في الأندية والاتحادات الرياضية ما بين 4.5 إلى 6 %، ومن هنا على الجهات المعنية بقطاع الشباب العمل جنباً إلى جنب لدراسة هذا العمل الاستراتيجي، فالشباب مستقبل الوطن. والله من وراء القصد.