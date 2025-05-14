لا أعلم سبباً واحداً لظاهرة الشغب التي تجتاح العالم العربي؛ حمى كرة القدم بشكل دائم، وللأسف الشديد بدرجة عالية لا نرى (العك) إلا في منطقتنا العربية، فقد وصلت بعض ملاعبنا حد الغليان والمعارك بالأيدي والأقدام بصورة لم نرها من قبل، كان آخرها في قمة الدوري الكويتي بين الكويت والعربي.

وفي كل موقع ومكان وزمان نجد غالبية الحديث عن الكرة ونتائجها، وحتى لو خرجنا بموضوع وأفكار أخرى تكون المرجعية لـ(المدللة) التي تشغل الناس.

ليعلم الجميع أن ملاعبنا ومؤسساتنا لا تقبل مثل هذه التصرفات والأساليب الدخيلة على قيمنا وعاداتنا خط أحمر.

لماذا كل هذه الأزمات لا نراها إلا عندنا، فهل ذلك بسبب الحساسية المفرطة للقاءات، أم أن بعض المحللين والإداريين الرياضيين هم السبب، وأرى أن وسائل «السوشيال ميديا» هي السبب وراء من يفتح الباب أمام مثل هذه التصرفات لحاجة في نفس هؤلاء، فتعلو المصالح الخاصة على كل الاعتبارات ضاربين بالقيم الأخلاقية التي تعد من أهم الشروط الواجبة في الرياضي، عرض الحائط، فعلينا الاجتهاد للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

التصريحات الاستفزازية وإثارة الجماهير وراء الأجواء السلبية التي تشهدها بعض المباريات، ويجب حسم هذا الأمر، ولا نريد لبعض الدخلاء على الرياضة أن يخربوا الأجواء، فمثل هذه الأمور يجب أن تتوقف فوراً، ومشكلتنا أن البعض (خالف تعرف).. فالأخلاق أولاً، هو الشعار الذي علينا تبنيه لكي نصل بالأمور لنصابها الصحيح.. والله من وراء القصد