الإنسان قبل البنيان

تتجه الأنظار هذه الأيام إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، الوفود المشاركة في الاجتماع الـ 37 لرؤساء اللجان الأولمبية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقام تحت شعار «آسيا واحدة»، والذي تشارك فيه دولتنا الغالية بوفد يترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ولعل شعار الاجتماع يعزز أواصر التعاون بين دولها ويرسخ التآخي والصداقة بين شعوبها، وأمير الكويت شخصية رياضية سبق له أن ترأس النادي العربي فترة الثمانينيات خلال أزمة إدارية نجح في حلها وكان مهتماً بالرياضيين، وفي عهده اليوم تشهد بلاده تطورات وتغييرات في مفهوم الرياضة حتى تستعيد مكانتها كما عرفناها محطة أساسية رياضية بالمنطقة، شخصياً لفتت انتباهي الكلمة التي ألقاها سموه عندما قال: «أنتم كقيادات رياضية تمثلون دولاً شقيقة وصديقة من مختلف أنحاء آسيا والعالم ما يؤكد مكانة الرياضة جسراً للتقارب والتفاهم ولغة إنسانية تتجاوز الحدود والخلافات، فالرياضة ليست فقط منافسات شريفة في الملاعب، بل هي منظومة قيم ومبادئ تتجلى فيها الروح العالية والإصرار والعزيمة وهي وسيلة لنشر السلام وثقافة التسامح والانفتاح».

وأعتقد أن حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد الاجتماع الأول لسموه عقب تزكيته رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية، دليل على أن القيادات السياسية بالمنطقة تولي الرياضة والرياضيين اهتماماً كبيراً باعتبارها واجهة مهمة للدول، وأرى أن القرارات التي اتخذت تصبُّ في مصلحة الرياضة الأولمبية بدول المنطقة الخليجية والآسيوية، وعلينا التحرك وزيادة الأدوار حتى تواصل اللجان الأولمبية أنشطتها المتميزة، خاصة بعد استقرار الهيئات الرياضية تحت سقف واحد بعد سنوات من الانتظار، الآن نعيش مرحلة جيدة من الاستقرار، ومن هنا ندعو أن تواصل اللجنة الأولمبية الوطنية دورها المتميز بمزيد من الجهد والفكر والعطاء، خاصة وأن رياضة الإمارات بحاجة إلى مبادرات وتعاون مع كافة المؤسسات الرياضية الرسمية بالدولة تحت مظلة واحدة، فهل وصلت الرسالة؟ فالإنسان قبل البنيان.. والله من وراء القصد.