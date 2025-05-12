أقوال وأفعال

العلاقات بين الإمارات والكويت تمثل نموذجاً أخوياً فريداً، وتزداد عمقاً ورسوخاً مع مرور الزمن، بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة، هذه الأقوال والأفعال جاءت خلال استضافة الكويت فعاليات الملتقى الإعلامي، بمشاركة إماراتية فعالة على المستوى الثقافي والإعلامي، العلاقة متأصلة منذ عشرات السنين، وهذه المشاركة ذات المستوى الإعلامي الرفيع على أرض الكويت تأتي من منطلق علاقة الأخوة والحب، الذي يجمع الشقيقين.

العلاقات تزدهر يوماً بعد يوم، وتمضي بثبات نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الإعلام، فنحن عندما فتحنا أعيننا كانت وسائل الإعلام الكويتية المرئية والمقروءة والمسموعة في بيوتنا، فتأثرنا بها، وأسهموا معنا في العديد من المبادرات المشتركة في الجوانب الثقافية والإعلامية والرياضية، وعبرت عنها عبر إصداري الأخير «شيبتني كأس الخليج»، الذي صدر في خليجي 26 يناير الماضي.

الكرة الكويتية أسهمت في تعلقنا، والارتباط بـ«أم الدورات» سواء لاعبين أو إداريين وحتى الإعلاميين، حيث كان لهم مساهمات رائعة في برامجنا في بداية تأسيسها وانطلاقتها، ولهذا نجد إعلامنا اليوم هو ضيف شرف الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، الإعلام اليوم هو سلاح العصر، وأداته الفاعلة للتغيير والتأثير، داعياً إلى أن نجعل منه أداة بناء وتنمية، وجسراً للتواصل.. ومحلياً استثمر اتحاد الكرة اللحظة، وقام بتكريم رجل الأعمال مبارك سعود البشارة، خلال نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي جمع فريقي شباب الأهلي والشارقة، تقديراً لمواقفه ودعمه المستمر للكرة الإماراتية، خاصة خلال بطولات الخليج العربي، وخلال الحفل الختامي للمباراة النهائية، قام سمو الشيخ نهيان بن زايد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتكريم البشارة، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حيث نتذكر ما قامت به عائلة البشارة، حيث فتح منزله لبعثتنا طوال «خليجي 26»، وأسهمت هذه المبادرة في توفير أجواء رائعة لنا خلال مشاركتنا في العرس الخليجي الكروي.. والله من وراء القصد.