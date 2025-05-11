بطل فوق العادة

يعد نادي شباب الأهلي ملك البدايات في الكرة الإماراتية، ‏فهو أول من نال شرف السلام على المغفور لهما القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، إذ توج بطلاً للكأس سنة 1976، ‏وهو أول من جمع بطولتي الدوري والكأس في سنة 1974، وكررها هذا العام، وأول نادٍ يمتلك درع الدوري في موسم 1979 - 1980، ‏وأول من مثلنا في بطولة أندية مجلس التعاون سنة 1981 وهو أول من أخرج مدرباً وطنياً حيث قاد جمعة غريب المنتخب في كأس فلسطين في سنة 1975 ودورة الخليج الرابعة، وأول من مثلنا في بطولة الأندية لكأس العالم في أبوظبي عام 2009، وأول من أقام معسكراً خارجياً في بريطانيا وأول فريق يزور كلاً من مصر والبحرين في السنة نفسها في سنة 1970، وأول ‏فريق يهزم منتخب الكويت العسكري بكامل نجومه، في المباراة التي جرت بالشارقة.

كما نال لاعبه سهيل سالم، شرف تسجيل أول هدف دولي لنا بخليجي 2 بالرياض، كما كان شقيقه حمدون أول هداف لمسابقة الكأس برصيد 5 أهداف، ‏وكان لاعبه أحمد عيسى أول لاعب يحمل علم الإمارات في المحافل الخارجية بأول مشاركة للمنتخب، وأول من أقام مهرجان اعتزال، كما انفرد النادي بأن مهدي علي أول مدرب وطني يقود الفريق في ثلاث بطولات محلية في عصر الاحتراف، وقاد كذلك أول نادٍ يفوز بكأس السوبر الإماراتي المغربي، وبكأس السوبر الإماراتي في القاهرة في سنة 2018، وكان أول من يتعاقد مع مدرب محترف بتعاقده مع المصري شحتة.

نبارك لهذا الكيان الكبير أن أصبح بطلاً فوق العادة بعد أن بات الأكثر تتويجاً بأغلى الكؤوس، بقيادة أول مدرب برتغالي ينال أغلى الكؤوس.. والله من وراء القصد.