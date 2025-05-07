جيل يسلم جيلاً

عاش الوطن على وقع تظاهرة رياضية بحرية تعنى بالتراث وإحياء الماضي، تلك الأيام التي عاشها آباؤنا وأجدادنا بحلوها ومرها ليصنعوا لنا مستقبلاً زاهراً نعيشه اليوم، فقد شهدنا الموعد السنوي لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، الذي أبحرت فيه أكثر من مئة سفينة.

لقد كنت شاهداً على الفكرة التي صاغها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وتبنى طرحها مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عام 1991 كرسالة لتواصل الأجيال مع موروثنا الشعبي وماضينا الجميل، بل وفر لها أساساً متيناً وصلباً جعلها مهرجاناً سنوياً يعكس حب أهل الإمارات له، وزاد بفضل تلك الرؤية من تطوير الرياضات البحرية ككل.

اليوم تمضي مسيرة القفال بفضل رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومتابعة أنجال مؤسس السباق المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الشيخ راشد بن حمدان، والشيخ سعيد بن حمدان، والشيخ مكتوم بن حمدان، وجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشركائه من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

الاحتفال بالختام الناجح للنسخة رقم 34 يؤكد وصول رسالة القيادة الرشيدة التي تحمل عنوان المحافظة على إرث الآباء والأجداد، فكانت الاستجابة فوق الوصف بتسلم الراية جيلاً بعد جيل، فقلما نجد مناسبة رياضية تجمع الجد والأب والابن والحفيد معاً في صورة تحمل الكثير من المعاني. والله من وراء القصد