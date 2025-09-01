تفاؤل في معسكر «الأبيض»

تسود أجواء تفاؤلية في معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم، حيث يؤكد الإداريون واللاعبون والجهاز الفني أنهم يعملون بجد كبير خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تجمّع الأبيض، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويبتعد «فريقنا» حالياً عن الضغوط بعد توقف المنافسات المحلية، فيما يتمتع لاعبونا بخبرة احترافية كبيرة ووعي كامل بأهمية بلوغ قمة الهرم الكروي العالمي. ويستمر المعسكر حتى التاسع من الشهر الجاري، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً لمواجهة منتخبي عُمان وقطر الشقيقين يومي 11 و14 أكتوبر المقبل في الدوحة.

وكان الجهاز الفني قد اعتمد إلى حد كبير على التشكيلة التي اختارها المدرب البرتغالي السابق باولو بينتو، وهو ما يعكس ذكاء كوزمين في البناء على ما تحقق سابقاً. وضمّت القائمة 29 لاعباً للمشاركة في المباريات الرسمية الأربع خلال عام 2025.

كما يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام الشقيقين سوريا والبحرين يومي 4 و8 الجاري، ضمن فترة التوقف الدولي التي يقرّها «فيفا». وفي الوقت الذي اعتمدت فيه منتخبات آسيوية أخرى على لاعبين من دورينا سواء أجانب أو مقيمين، يبقى ما يهمنا الآن هو تحقيق حلم الجميع الوصول إلى المونديال وهو الحلم الذي يراود الكل وعلى رأسهم اتحاد الكرة الذي وضع كل الإمكانات تحت تصرف منتخبنا، وبالله التوفيق.