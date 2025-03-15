ننتظر القرار!

في ليلة من ليالي رمضان اجتمعت الأسرة الرياضية والاجتماعية في مدينة دبي وأبدت دعمها وارتياحها لترشيح اللواء «م» إسماعيل عبدالله القرقاوي لرئاسة الاتحاد العربي لكرة السلة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها منذ تولى هذه المهمة.

فقد أشاد الجميع بتوجه اتحاد السلة لترشيح الشخصية الرياضية القديرة المخضرمة التي تجاوزت فترة عملها في الساحة 50 عاماً، ولا يزال القرقاوي قادراً على العطاء والعمل لتحقيق التطلعات بعد أن حقق الاتحاد العربي للعبة نجاحات ملحوظة من خلال تنظيم البطولات العربية المختلفة، وبشكل مستمر دون انقطاع والتوقف، كما كان يحدث في السابق.

فقد وجد مرشحنا دعماً من أجل الاستمرار في رئاسة الاتحاد العربي الذي يتولاه منذ سنوات، ونوه اتحاد السلة بما يتمتع به القرقاوي من علاقات واسعة أدت إلى نجاح الاتحاد العربي ليكون واحداً من أفضل الاتحادات العربية الجماعية، بسبب استمرارية إقامة البطولات بشكل دائم ودون توقف.

فمثل هذه المبادرة يجب أن تتم مع جميع مرشحينا للتمثيل الخارجي، مع التذكير بضرورة تكوين لجنة علاقات دولية تعنى بدعم ترشيح كفاءاتنا التي ترغب بالانضمام للاتحادات العربية والقارية.

نتمنى أن تتبنى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ترشيح «عميد» الرياضيين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وأن يكون هذا النهج هو الأساس في الترشيحات الخارجية، وأذكّر مجدداً بضرورة تشكيل لجنة تتولى عملية التغييرات المرتقبة للاتحادات والجمعيات واللجان، فقد مر وقت طويل بعد نهاية الدورة الأولمبية السابقة، وننتظر المزيد من العمل من وزارة الرياضة.. والله من وراء القصد