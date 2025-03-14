من الزمن الجميل

شهد أمسية حفل توأم الكرة الإماراتية عيسى وإبراهيم مير عدد من رجال الزمن الجميل للكرة الإماراتية، تلك الفترة الذهبية التي شهدت التأهل إلى مونديال إيطاليا والفوز بفضية وبرونزية آسيا والفوز بكأس الخليج مرتين، تواجد عدد من الإداريين والفنيين واللاعبين القدامى، فقد كان من حضور الفعالية اللواء «م» سالم عبيد الشامسي مدير المنتخبات الوطنية في بداية الثمانينيات، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي مدير المنتخبات في فترة الثمانينيات، وكذلك تواجد حمد بن بروك الرجل الرياضي المحنك، وعبدالله إبراهيم الذي يعد أسعد مدير في تاريخ المنتخب الأول عندما رافق الأبيض في التصفيات النهائية لقارة آسيا التي انتهت بصعودنا التاريخي إلى نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990، إضافة إلى وجود عضوين مخضرمين من ذلك الزمن الجميل هما عبيد سالم وعبد المحسن الدوسري، كما سعدت بوجود غزال الكرة الإماراتية جاسم محمد، برغم ظروفه الصحية، الذي حرص على المشاركة، والنجمين عدنان الطلياني وخالد إسماعيل، والأجمل تواجد أفضل مدربين مواطنين في تاريخ مسيرة اللعبة وهما مهدي علي صاحب الإنجازات الكبيرة على صعيد المنتخبات الوطنية والمدرب الخلوق عبد العزيز العنبري صاحب البطولة الشهيرة مع ناديه الشارقة بعد فترة غياب استمرت 26 عاماً.. هذه الأسماء الجميلة التي تواجدت بقاعة نادي الغولف والرماية بالشارقة خلال احتفال مجلس الشارقة الرياضي ذكرتني بالأيام الحلوة وأرجعتني إلى الزمن الجميل، أتمنى أن نستفيد من هذه المناسبات ونلتقي دائماً على الخير والمحبة، ونذكر لجيل اليوم الكفاءات الذين قدموا عصارة جهدهم في سبيل تطوير كرة القدم في البلاد.. والله من وراء القصد