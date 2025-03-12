مبادرة طيبة لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بإقامة حفل استقبال على شرف النجمين الكرويين التوأمين إبراهيم وعيسى مير بعد شفائهما من إصابات تعرضا لها في حادث فحمداًلله على سلامتهما.

وهنا لا بد من أن ننوه بدور سمو نائب حاكم الشارقة، الشــخصية الرياضية المحبوبة، فـ«بو سلطان» كان يتابع الظروف التي تعرض لها أشهر توأمين في الكرة الإماراتية، واللذين أبدعا وأصبحا من الأوراق التي اعتمد عليهما المدرب البرازيلي الشهير كارلوس البرتوا.

وسمو نائب حاكم الشارقة من الشخصيات التي قدمــت الكثير للرياضة، فيتولى مســؤولية الملف الرياضي بإمارة الشارقة، ولم يدخر جهداً في ســبيل تمكين الشباب ودعم الرياضيين والوقوف على كل احتياجاتهم، وللأمانة نقولها فمنذ تأسيس مجلس الشارقة الريــاضي قفزت الإمارة رياضياً وأصبح لها حضورها الدائم وأصبح الاهتمام بشــكل خاص بالصغار والمراحل السنية وفق توجيهات عليا ما أدى إلى تميزها.

فالشــارقة فيها أكثر من ســبع مؤسسات رياضية رســمية حكومية يشرف عليها سمو الشيخ عبدالله بن ســالم القاسمي الذي عرفناه رياضياً عاشقاً للوطن، محباً للعطاء، مؤمناً برسالته نحو المجتمع، فله منا كل تحية وإجلال وتقدير.

ولا بد من وقفة هنا لشكر مجلس الشارقة الرياضي الذي أشرف على الحفل، فقد أقام حفلاً جميلاً، يؤكد حرص المجلس برئاسة الأخ عيسى هلال على الجوانب الإنسانية من منطلق الأهداف التي وضعوها «المواطن أولاً» وهو الشعار الذي نجده في كل نشاطاته.. والله من راء القصد.