الرياضة في رمضان

رمضان كريم، وينعاد عليكم وعلى بلادنا وعلى جميع المسلمين باليمن والبركات أعواماً عديدة. هذا الشهر الكريم، له من الذكريات التي لا تُنسى على صعيد الرياضة الإماراتية خاصة أن أنديتنا سيكون لها حضور في بطولة النخبة القارية ومباريات أيضاً في البطولة الآسيوية وكذلك بطولة أندية الخليج، فبرغم توقف الدوري إلا أن الأنظار ستتجه لأنديتنا، ولو نعود قليلاً إلى الوراء، ونستعيد الذكريات، فيعتبر اتحاد الشارقة أول من نظم دورة رمضانية على مستوى الدولة عام 1969، وأقيمت في عامها الأول بمدرسة العروبة الثانوية بالشارقة، وكانت عبارة عن سداسيات، شاركت فيها أندية أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان، وبعض أندية المنطقة الشرقية ورأس الخيمة.

وحققت الدورة نجاحاً كبيراً، الأمر الذي دفع القائمين عليها إلى إقامتها في العام الثاني بنادي الخليج، النادي الوحيد في الدولة، الذي توافرت فيه الإضاءة الليلية في ذلك الوقت، ويقع في المكان نفسه الذي تشغله مديرية شرطة الشارقة حالياً.

وقد أقيمت في هذا الملعب مباريات لا تُنسى، حيث استضاف مباراة فريق الإسماعيلي المصري عام 1969، في إطار جولة الإسماعيلي العربية من أجل دعم المجهود الحربي، وكان الفريق حائزاً على بطولة أفريقيا. واستضاف الملعب في بداية السبعينيات مباراة الأهلي ومنتخب الجيش الكويتي، بكامل نجومه، وخسر من الأهلي 2 - 3.

وقد استمر اتحاد الشارقة في تنظيم المسابقات حوالي ثلاثة أعوام، لحين تأسيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، ليصبح اتحاد الشارقة بعد ذلك، منطقة من مناطق اتحاد الإمارات، حيث تولى رئاسة منطقة الشارقة أحمد محمد المدفع، بينما تولى الإعلامي المرحوم فاروق راشد، سكرتارية المنطقة.

وتميزت هذه الدورات بتقديم مواهب متعددة، حيث شهدت تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة، وأخرجت العديد من الأسماء التي لا تُنسى.. والله من وراء القصد