هذه الأسماء أحبها

أعلن جمعة ربيع، مدرب منتخبنا الوطني لبطولة الأساطير لكرة القدم الخليجية المتوقع انطلاقتها رسمياً في الكويت الحبيبة في 20 فبراير الجاري، بمشاركة المنتخبات الخليجية، التي شاركت الشهر الماضي عن القائمة المرشحة لخوض المنافسات المنتظرة.

تعود بنا الذاكرة إلى المدرب العائد جمعة ربيع عندما شارك مع منتخب الخليج في نفس هذا الشهر من عام 1980 أمام هامبورغ الألماني في المباراة، التي انتهت بالتعادل خمسه خمسة، ومثلنا فيها كل من جمعة ربيع، وعبدالكريم خماس لاعب النصر، وكان ربيع حينها طالباً في كلية الشرطة العسكرية بالكويت.

منتخبنا الوطني يلعب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من قطر، والكويت، وعمان، في مباريات البطولة، ونتمنى لفريقنا والبطولة عامة النجاح والتوفيق، ونشيد بهذه المبادرة الرائعة، التي تؤكد معنى الوفاء لنجوم سطعت في سماء الكرة الخليجية، فنحن نتذكر جيداً هذه الكوكبة من الأسماء الرنانة، وتضم القائمة المعلنة 19 لاعباً، معظمهم شارك خليجياً، وحققوا بطولتين لكأس الخليج، الأولى في البطولة 18 في أبوظبي، والثانية في البطولة 22 في المنامة.

أحب هذه الأسماء الجملية، التي تذكرنا بالأيام الحلوة، فقد أمتعونا، وحان الوقت لكي نستمتع معهم مجدداً، ورغم تركهم اللعبة فإنهم سيبقون أسماء خالدة، قدموا أروع الأداء، وكانوا مخلصين في أدوارهم، ومتعونا في البطولتين الخليجيتين، اللتين أحرزناهما من قبل، وأعجبني أيضاً أن الجهازين الفني والإداري جميعهم مثلونا خارجياً، وكانوا نجوماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهم: وليد عبيد مساعداً للمدرب، ووليد وعباس إبراهيم مدرباً للحراس، وهو الشقيق الأكبر للنجمين عبدالرزاق، ومحمد إبراهيم، والإداري المخضرم صاحب التجربة الغنية محمد عبيد الظاهري مديراً للمنتخب، والحارس الأمين، والذي دافع عن مرمى منتخبنا في العديد من البطولات القارية والدولية عبدالقادر حسن إدارياً.. أليست هذه أسماء محببه لكم جميعاً. والله من وراء القصد.