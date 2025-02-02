أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسمياً عن موعد انطلاق منافسات النسخة الأولى من بطولة قدامى اللاعبين «أساطير الخليج»، لتقام خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، وكان من المفترض أن تقام البطولة على هامش فعاليات خليجي زين «26»، إلا أنه تقرر تأجيلها، لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي، الذي تستضيفه الكويت، وأبدت جميع الاتحادات الخليجية موافقتها على المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، التي تقام بنظام المجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ثم يتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى المباراة النهائية، والبطولة لم تفرض أية شروط سوى أن يكون سن اللاعب 40 عاماً فما فوق.

ومثل الحارس الأسطوري، محسن مصبح، الإمارات في الاجتماعات، التي عقدتها لجنة قدامى اللاعبين الخليجين بالكويت، حيث اكتملت كل الإجراءات.

الانطلاقة المرتقبة للبطولة تعد بمثابة بداية ثانية بعد التجربة الناجحة في الإمارات عام 2006، عندما نظمت إمارة أم القيوين الدورة الخليجية الأولى، ولكنها لم تستمر، واليوم تتجدد الدعوة رسمياً من وزارة الشباب والإعلام والرياضة الكويتية، وبإشراف الاتحادين الخليجي والكويتي.

اقترح أن يتم على هامش الدورة تكريم المدربين، وقضاة الملاعب، الذين مثلوا الدول المشاركة في البطولة، في كأس العالم، أسوة بتكريم اللاعبين في ختام خليجي 26.

البطولة ستكون فرصة رائعة لتجمع أساطير اللعبة، وإحياء ذكريات المنافسات التاريخية في أجواء تنافسية ومميزة، كما تهدف إلى إبراز الإرث الكروي الخليجي، من خلال مشاركة أبرز نجوم اللعبة السابقين، الذين أمتعونا.