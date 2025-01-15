أجواء سوبر

أحداث جميلة تشهدها الساحة الخليجية إعلامياً ورياضياً وثقافياً كتأكيدٍ لمكانة المنطقة وأهميتها البالغة على كل الصعد، ونحمد الله أن ديارنا دار أمن وسلام، ولهذا نجد الكل يتسابق من أجل أن يصل إلى دولنا لأن الأجواء توفر لهم النجاح، أفراداً ومؤسسات.

ورياضياً ينتظر الشارع الكروي حدثاً مميزاً بلقاءات تجمع 8 أندية من الإمارات والشقيقة قطر في بطولة السوبر، التي حققت نجاحاً كبيراً وتستمر بحرص واضح من الاتحادين الإماراتي والقطري.

هذه البطولة التي تحمل اسم «سوبر» تفرض أن تكون لقاءاتنا داخل الملعب وخارجه «سوبر» بسبب قوة وعمق العلاقة بين الشباب الرياضيين، وهذا ما سعت إليه الجهات التنظيمية التي تتولى الإشراف على السوبر بأن تزيد من مكانتها، ويستثمر فيها العديد من الرعاة لتدعم مسيرة السوبر الكروي، فالساحة تترقب انطلاقة السوبر الإماراتي القطري غداً والذي سيشهد إقامة 4 بطولات بمشاركة 8 فرق، 4 إماراتية ومثلها قطرية، هي فرصة للجماهير ومحبي اللعبة في الأندية المحلية «الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة» لكي تذهب إلى دوحة الجميع.

وكانت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري قد أعلنت مسبقاً إقامة 4 بطولات، حيث ستقام البطولة الأولى التي تحمل اسم درع التحدي، وتجمع بين الريان وصِيف دوري نجوم أريدُ، ونظيره شباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين غداً بالدوحة ويلتقي ببطولة كأس السوبر فريق النصر وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة مع نادي قطر وصيف كأس أمير قطر بعد غدٍ على استاد آل مكتوم وتحمل البطولة الثالثة اسم درع السوبر، وتجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم أريدُ والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين السبت المقبل بالدوحة، ويلعب الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوكرة بطل كأس قطر على بطولة كأس التحدي الأحد المقبل في أبوظبي.