ننتظر الإجابة!

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يترقب الشارع الرياضي موعد بدء الانتخابات للاتحادات الرياضية عقب المشاركة في الدورة الأولمبية بباريس، فمتى تعلن اللجنة المشرفة موعد الانتخابات؟، وقد نما إلى علمي أن هناك اتجاهاً لتأخير الإعلان عن بدء الانتخابات الخاصة بالاتحادات وتمديد مدتها، ولا نعرف سبباً مقنعاً لذلك، وأرى أن هذا التأخير، إذا حدث، فهو في غير مصلحتنا، وسيكون له تأثير سلبي.

والسؤال لماذا التأخير؟ نريد من يجيب ويرد على الاستفسارات، متى تفتح أبواب الترشح، ومتى تغلق؟ أسئلة كثيرة محيرة لابد أن نجد لها إجابة من الجهات المعنية، وكذلك من سيتولى هذه المسؤولية الوزارة أو اللجنة الأولمبية؟

مواعيد بدء الانتخابات والتعيينات ليست أسراراً لنخبئها، فماذا يدور حول المرحلة المقبلة؟ الجميع يعلم أنه عقب نهاية الدورة الأولمبية بشهر أو شهرين يتم بدء دورة انتخابية جديدة، فمتى نبدأ ونعلن ونشكل اللجنة؟ لدينا كفاءات وطنية لوضع آليات ولوائح وأنظمة، فكلنا يعلم أننا مرتبطون بالاتحادات الإقليمية والعربية والقارية والدولية التي ستشرع في انتخابات الدورة الجديدة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية للمجلس الأولمبي الآسيوي في نيودلهي أخيراً، لأن كثيراً من اتحاداتنا تريد تغيير ممثليها في هذه المنظمات الخارجية!

أهم خطوة أمامنا دراسة آلية تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة المقبلة 2004 - 2028 بما يتواكب مع مستجدات الساحة خلال المرحلة المقبلة، نحتاج أن نبدأ من حيث انتهت اللجان السابقة لكي نتدارك عنصر الزمن والوقت الذي أضعناه.. نحن في مرحلة جديدة لا بد أن نضع الأولوية والاهتمام بهذا الأمر، حتى نستطيع أن نبني الهرم الإداري بشكله الصحيح، ولا يتأثر ولا يتراجع، فرياضتنا تعاني! والله من وراء القصد