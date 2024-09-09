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صدر مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت كتاب «أسد الملاعب»، أحدث الإصدارات الرياضية، والذي يحكي مسيرة اللاعب الدولي اللبناني شبل هرموش، محترف نادي النصر بدبي في منتصف السبعينيات، وقصة انتقاله إلى «العميد» قادماً من الأنصار اللبناني في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية، ومن ثم عودته إلى نفس الفريق بعد قرار اتحاد الكرة بمنع اللاعبين الأجانب، واقتصاره على اللاعبين المواطنين فقط، وحرص النجم الخلوق على إهدائي نسخة من الإصدار الثمين، الذي تضمن قصة تعاقده مع «الأزرق» هو وزميله المرحوم حسان حيدر، عندما عرض شقيقه سمير هرموش، الذي كان يعمل في الإمارات على إدارة النصر التعاقد مع شبل، وتكليف عبدالرحمن تهلك، أمين السر العام في تلك الفترة بالسفر إلى بيروت برفقة المدير الفني، ميمي الشربيني، لإتمام التعاقد مع اللاعب ومواطنه حسان حيدر، كما تضمن الكتاب قصة تمثيل اللاعب لمنتخب الإمارات العسكري في نفس الفترة مع نخبة النجوم العرب: أشرف أبو النور، ونجم الدين فضل، والطيب سند، وحموري، ومشير عثمان، والفاضل سانتو، وإبراهيم عبدالصمد، ورجب عبدالمنعم، وكذلك دورهم المتميز في بداية تأسيسه 1973، يعتبر هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة الرياضية العربية، ولا بد أن نشيد بما قدم من عمل توثيقي للاعب عربي كان مثالاً للاحترام داخل وخارج الملعب، له كل التحية لأنه يذكرنا بالخير، ولم يَنْسنا وهذه هي شيمة الناس الطيبين، وبالمناسبة فقد اشتهر اللبنانيون خلال فترة الستينيات بإصدار العديد من الكتب، والمجلات الرياضية، وفي صحافتنا المحلية الرياضية كانت هناك بصمة واضحة في مجال الصحافة الرياضية لعدد من الزملاء اللبنانيين، الذين عملوا في الصحف المحلية سنوات طويلة، من الجيل القديم المرحوم عبدالمجيد جابر، والمخضرم محمد حمصي، إلى جانب شباب الجيل الجديد معن خليل، وعلي نجم، وعلي الزين، حفظ الله لبنان وشعبه وتمنياتنا بعودة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.. والله من وراء القصد.