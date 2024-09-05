الاتجاه إلى الريان!

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تتجه الأنظار إلى قطر حيث يلعب منتخبنا، أمام شقيقه القطري في مباراة مهمة بتصفيات كأس العالم، وأملنا كبير أن يعود الأبيض من الدوحة حاملاً معه الانتصار والنقاط في مواجهة صعبة أمام بطل القارة الآسيوية.

المستوى الفني متقارب بين المنتخبين الشقيقين، ولكن ستتحكم قدرة اللاعبين في مدى استغلال الفرص واستثمارها بالصورة الصحيحة، وذكاء المدربين في صفوف المنتخبين وأيضاً المهارات الفردية في حسم مصير مثل هذه المباريات.

ولنا من الذكريات الكثير، فقد سبق أن التقينا قبل هذه المواجهة من وقت قريب 3 مرات في تصفيات آسيا لكأس العالم، وتبادلنا الفوز، بينما انتهى لقاء بالتعادل، واليوم نبحث عن فوز يعيد توازن الكرة الإماراتية التي تتطلع لتحقيق حلمها للمرة الثانية، في ظل التغيرات الكبيرة في التوجه العام لمسيرة اللعبة، سواء من حيث اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، فالكل ينتظر اللقاء، وننتظر ممن يمثل منتخبنا اليوم أن يعيدوا المنتخب إلى المحفل العالمي بداية من تلك المباراة.

رسالتي للاعبي الأبيض، أنتم تتحملون العبء الأكبر والمسؤولية، فالجماهير تريد أن تفرح وتسعد عندما يلعب المنتخب الأول، الذي يجد الدعم الكبير من كل الأطراف، فعليكم أن تبادروا وتجتهدوا، فتمثيل الوطن رسالة مهمة، علينا أن ننسى ما فات من نتائج، فنحن الآن في مرحلة جديدة وصفحة بيضاء، نريد أن نعبئها بالنتائج المشرفة، ننتظركم مساء اليوم ونجلس لنتابعكم في قطر، حتى وإن كان يتفوق الأشقاء تاريخياً في إجمالي المواجهات الـ 32، التي جمعت بيننا على الصعيد الودي أو الخليجي أو العربي، حيث حققت قطر الفوز في 14 مباراة، مقابل 9 للإمارات، وتعادل المنتخبان الشقيقان في 9 مباريات كلنا مع الأبيض اليوم.. والله من وراء القصد