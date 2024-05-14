عودة «العروبة»!

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حجز فريق العروبة بطاقة الصعود الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك قبل 4 أسابيع على ختام مسابقة دوري الدرجة الأولى، ويعد ذلك إنجازاً يحسب لإدارة النادي العرباوي، والتي نجحت في تهيئة الظروف لعودة العروبة، الذي قدم موسماً استثنائياً في المسابقة بعد تصدره للهواة منذ الأسابيع الأولى، وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه ليضمن الفريق الأخضر التأهل وكذلك التتويج بدرع الدوري للمرة الثانية في غضون ثلاثة مواسم.

وفريق العروبة هو الأكثر تحقيقاً للانتصارات هذا الموسم، حيث لعب 27 مباراة فاز في 23 منها، وخسر في مباراة وحيدة وتعادل 4 مرات، ليجمع 73 نقطة ولا تزال أمامه فرصة كسر الرقم القياسي في عدد النقاط المسجلة خلال موسم واحد والتي يشترك فيها ثلاثة أندية وهي خورفكان ودبا الفجيرة وحتا، وهي الفرق التي استطاعت جمع 75 نقطة في موسم واحد وخلال مواسم مختلفة، ويعد أخضر الفجيرة الأكثر استقراراً وثباتاً على مستوى الأداء، ويرجع الفضل في تألق العروبة لأسباب عدة أبرزها انتداب عناصر مميزة على صعيد المحترفين الأجانب والمقيمين والمواطنين، والتعاقد مع مدرب جيد عرف كيف يوظف إمكانات اللاعبين ويقود الفريق إلى الصعود، وكذلك الدعم الكبير والاهتمام من إدارة النادي وحرصها على توفير كل مقومات النجاح. ولا ننسى عمل الفريق بصمت والابتعاد عن الضغوط، من خلال ابتعاد إدارته ومدربه ولاعبيه عن التصريحات الإعلامية الكثيرة، والخبرات الكبيرة التي اكتسبها الفريق في دوري الأولى، ومعرفته بخبايا وأسرار الصعود، ووقفة الجماهير خلف الفريق ودعمه بقوة.

ويظل التحدي أمام إدارة النادي في كيفية كسر «قاعدة» الصاعد هابط .