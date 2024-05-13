الوعد في دار الزين

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الوعد في الشوط الثاني هكذا ردد العيناوية، بعدما خسر الفريق أمام يوكوهاما الياباني بهدفين مقابل هدف، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي جمعت الفريقين في ستاد نيسان بيوكوهاما، ليبقي «الزعيم» حظوظه قائمة في فرصة التتويج بلقب آسيا بلقاء العودة 25 مايو الجاري في ستاد هزاع بن زايد بالعين، التي تعرف بأنها مدينة «دار الزين» والبطولات.

وجاءت الفرصة التاريخية بأن نحتفل بالإنجاز القاري الكبير، إذ يرتبط الفوز باللقب بالعديد من المكاسب الفنية والمالية، فالفرصة كبيرة للتأكيد على تحقيق الإنجازات وستعود ما دام هناك حرص وعزيمة وإصرار وتحدٍّ، ولا بد حينها من أن نكافئ بالفوز باللقب بشرط أن نغير أداءنا ونتغلب على أخطائنا التي ظهرت في لقاء الذهاب، ونترك للجهازين الفني والإداري قرارات معالجة الثغرات والهفوات التي كنا عليها ويعرفها المدرب واللاعبون، وكلنا ثقة بأن يستعيد الفريق عافيته ونشاطه وانتصاراته فكل الجماهير تريد أن تفرح مع الوطن، ونحن على ثقة بأن فريق العين لديه الكثير وأعتقد بأن الوقت كافٍ ما بين الشوطين الأول والثاني من نهائي بطولة أندية آسيا في نسخته الأخيرة قبل التعديل والآن فرصتنا كبيرة بأن نحتفل باستضافة النهائي التاريخي لكي نرد الجميل للجماهير الإماراتية التي تنتظر الفرحة الكبرى وهي فرحة وطن فما أغلاها وأجملها.

علينا أن نتكاتف ونضع أيدينا معاً وكل الإمكانات ستكون تحت تصرف الفريق، فالفرصة هذه نادراً ما تتكرر والعين يلعب بمن حضر، فعزيمته قوية وروحه عالية والجماهير الوفية التي رافقت الفريق إلى يوكوهاما، لفتت الانتباه بتصرفاتها الحضارية، ونحن جاهزون بمشيئة الله للاحتفال بالزعيم في دار الزين بعد أيام.. والله من وراء القصد.