صباح الصحافة

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إن أحلى أيام الصحافة هو شهر مايو الجاري، حيث تمر بنا هذه الأيام ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة ويحتفل العالم بها، وبهذه المناسبة نعبر عن ثقتنا وفرحتنا الكاملة بأن الإعلام وما يشمله من صحافة هو أول أدوات التأثير والإصلاح في أي مجتمع، وهو أيضاً سلاح ذو حدين ويلعب دوراً نفسياً على الزملاء بما قد يؤدي في النهاية إلى رسالة إعلامية تنقل الخبر أو تطرح الرأي الصادق.

قررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها : «أن حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة»، حيث يعتبر حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات من أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم.

العاشر من مايو «يوم غدٍ» يعتبر مناسبة تاريخية لكل منتسبي أسرة «البيان»، فهو عيدها السنوي الذي تحتفل به دون ضجة، فالعمل هو شعارنا، وتركيزي هنا على الصحافة الرياضية، فالمناسبة تعني الكثير لمنتسبيها، والمصادفة الجميلة الارتباط باليوم العالمي للصحافة، حيث يبقى مايو هو شهر الصحافة ، فنحن جميعاً سعداء ولأننا نعمل في خندق واحد..

هدفنا هو الارتقاء الإعلامي بالموضوعية والمصداقية بعيداً عن (الإفلاس والتفلسف) مع التأكيد على الهوية الوطنية، وأعتقد أن الرياضة اليوم أكثر تأثيراً على المجتمع.. ومن هنا نرى التزامنا كعاملين في هذا المجال بروح المسؤولية واحترام حرية الرأي والابتعاد عن الشائعات ، خصوصاً في القطاع الذي يمس أهم شريحة في المجتمع إلا وهي الشباب، ونحمد الله أننا في المنطقة لدينا وعي وإدراك بهذه المسؤولية، فقد حرصنا خلال تجربتنا الماضية على أن نساهم ونلعب الدور الأكبر في عملية التنمية التي تخدم واقعنا الرياضي والإعلامي في سياق المسؤولية الاجتماعية على أكمل وجه.. والله من وراء القصد