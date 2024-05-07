وداعاً.. مهندس الكلمة!

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نعى قادة الدول والكتّاب والمثقفون والشعراء والرياضيون وعموم الناس، الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، الذي وافته المنية تاركاً وراءه أعماله من قصائد وأشعار وطنية.

زار الفقيد الراحل الإمارات مرات عديدة، حيث حل ضيفاً على أمسيات شعرية أثرت المشهد الثقافي، كما كتب قصيدة في محبة الإمارات بعنوان: «1000 حب»، تعكس كلماتها الصادقة والمعبرة أواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

نتذكر ما كتبه (بدر) رحمه الله بمناسبة حفل افتتاح بطولة كأس الخليج التاسعة التي جرت عام 1988 باستاد الملك فهد، حيث قام بتأليف أوبريت حفل الافتتاح برائعته الشهيرة «فوق هام السحب»، وغناه محمد عبده وسط حضور تجاوز الـ 70 ألف متفرج، تميز ذلك اليوم بمناسبتين الأولى حفل افتتاح الملعب المتطور والثانية افتتاح خليجي 9 ورغم أن علاقة الأمير الراحل بالرياضة لم تكن قوية،إلا أن كرة القدم كانت تستهويه كثيراً، حيث رأى الأمير الراحل أن ذلك أمراً طبيعياً بوصفها اللعبة الرياضية الأكثر شعبية، وأكد الراحل أكثر من مرة أنه ليس لديه أي ميول قوية لأي ناد محلي، لكنه مرتبط تاريخياً بنادي الاتحاد، فقد كان مقرّه قريباً من منزله خلال طفولته التي كانت في مدينة جدة، لكنه كان قد كون مع بعض أصدقائه بعد انتقاله للرياض فريقاً لكرة القدم كان من بين لاعبيه اللاعب الهلالي «الدبلي» وغيره من نجوم الزعيم في تلك الفترة ،وبحكم ذلك أصبح لديه بعض الميول على حد تعبيره لتشجيع ومساندة نادي الهلال ،وأشار إلى أنه في مرحلة شبابه كان وثيق الصلة بالأمير محمد العبدالله الفيصل، والذي أهداه العضوية الشرفية للنادي الأهلي، ولم يخف الأمير الراحل إعجابه الشديد بنجومية اللاعب ماجد عبد الله، والذي قال عنه بأنه يعشقه، لكونه لاعباً موهوباً وصاحب أمجاد عديدة في تاريخ الكرة السعودية،وبلمسة شاعرية يقول إنه يعشق ممارسة لعبة التنس ورياضة المشي والسباحة، وحول علاقته بالفرق الكروية العالمية أشار إلى أنه تاريخياً يميل لريال مدريد لكنه في الوقت نفسه معجب بفريق برشلونة...رحم الله مهندس الكلمة!.