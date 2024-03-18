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يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراتين مهمتين أمام المنتخب اليمني الشقيق في الأيام القليلة المقبلة، وأعلن الجهاز الفني للأبيض القائمة وفيها بعض التغييرات عن القائمة التي خاضت كأس آسيا الأخيرة في الدوحة، ونرجو التوفيق لمنتخبنا في هذه المهمة وأملنا كبير بتخطي المنتخب اليمني، ولا بد من أن نذكر القارئ بأن اليمنيين لعبوا الكرة منذ زمان طويل ولهم قصص وكفاح كما شارك العديد منهم في دوريات منطقة الخليج، وأبدعوا وكانوا نجوماً ووصل بعضهم إلى الدول العربية الأخرى، وجاء الحضور الرسمي الأول لمنتخب اليمن في كأس آسيا في البطولة السادسة في سنة 1976 في طهران، ولعب منتخب اليمن في المجموعة التي ضمت كلاً من إيران والعراق، وخسر المنتخب اليمني المواجهتين وخرج من الدور الأول لقوة المنتخبين في ذلك الزمان، وخاض منتخب اليمن في تلك البطولة عبر المنتخب الجنوبي ونجومه الكبار في وقتها أمثال عبدالله با عامر، وجميل سيف، وأبو بكر الماس وغيرهم، وكان ذلك الجيل من أعظم الأجيال الكروية التي مرت على الكره اليمنية وسبق له في ذلك العام أن حقق نتائج كبيرة في الدورة العربية في سورية، حين هزم اليمن البلد المضيف المنتخب السوري وتفوق على السعودية والمنتخب الموريتاني، قبل أن يصطدم بنظيره المنتخب المغربي ونجمه الكبير في السبعينيات فراس أحمد.

للكرة اليمنية بصمات جميلة في السابق ولعل الكثير من المهتمين والمتابعين يعرفون أن أول نادٍ أسس في شبه الجزيرة العربية نادي التلال من عدن في سنة 1905 ويأتي ثالث نادٍ عربي بعد شباب قسنطينة الجزائري في سنة 1898 والسكة الحديد المصري في سنة 1903 ولذلك فإن عراقة الكره اليمنية لا بد من أن نذكرها ونقول احذروا منتخب اليمن!