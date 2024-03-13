هذا هو العين

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أهدى نجوم العين الفوز والتأهل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة ذكرى ميلاد سموه الذي صادف اللقاء الكروي مع شقيقه النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، فقد تأهل الزعيم ممثل الوطن بركلات الترجيح 3 - 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بفوز النصر 4 - 3 لكن نتيجة الذهاب كانت لمصلحة العين 1 - 0، ليتحول الحسم إلى ركلات الترجيح، ليصعد العين إلى نصف نهائي البطولة القارية ويضرب موعداً جديداً مع الكرة السعودية مع الفائز من معركة الهلال والاتحاد التي جرت ليلة البارحة وجاء تأهل «الزعيم».

مشهوداً، خاصة على حساب «العالمي» الذي يضم في صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي بروزفيتش وغيرهم، فالكرة لا تعترف بالأسماء إنما بالعطاء داخل الملعب وهذا ما حدث، حكاية تروى، فقد تميزت الملحمة بالندية والإثارة منذ بدايتها ونجح العين أن «يطيح» بالنصر مرة ثانية وأعطى درساً في التحدي والإصرار في المقابل لعب النصر مباراة كبيرة مستثمراً الدعم الجماهيري.

إلا أن الغلبة كانت لـ 1500 مشجع عيناوي ذهبوا للرياض يقفون وراء فريقهم وكنت سعيداً وأنا أتابع الموقعة الكروية الممتعة وفرحتي زادت بعد الفوز. بهذه النتيجة تنتهي مغامرة النصر في البطولة بعد أن كانت في مقدمة أهدافه الاستراتيجية، ولكن أحلامه تحطمت أمام إرادة عيناوية لا تعرف المستحيل، وجاءت سهرة رمضانية حلوة طوال الفترات الماراثوينة بسبب أجوائها الحماسية.

حيث غلب الشحن والضغط على الفريقين، فقد دخل اللاعبون مشحونين بدرجة كبيرة، ولكن العين أظهر قدرات وإمكانيات أهلته بجدارة واستحقاق من الوصول إلى نصف النهائي في واحدة من أجمل مباريات البنفسج، وتميز فيها جميع لاعبي الفريق وكانوا أبطالاً رفعوا الرأس واستطاعوا الرد عملياً وميدانياً.. والله من وراء القصد