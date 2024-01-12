أهلاً آسيا

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تترقّب جماهير كرة القدم العربيّة والقارية منافسات النسخة الثامنة عشرة لكأس آسيا التي تنطلق اليوم وتختتم بعد شهر في ضيافة قطر وبمشاركة 24 منتخباً، منها 10 منتخبات عربية هي الإمارات وقطر ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان، ونأمل أن يكون لمنتخباتنا العربية الكلمة الأخيرة في نهاية المشوار ، برغم صعوبة المنافسة مع عمالقة شرق القارة ، وأملنا كبير في أبناء (لغة الضاد) في إضافة اللقب السابع في البطولة التي انطلقت عام 1956 في هونغ كونغ من دون مشاركة عربية.

ظلّت منتخباتنا غائبة عن البطولة حتى النسخة الخامسة في تايلاند عام 1972 عندما شارك الثنائي العراق والكويت مع 4 منتخبات أخرى، وفي النسخة السادسة عام 1976 نجح المنتخب الكويتي في التأهّل للمباراة النهائيّة، لكنّه خسر أمام نظيره الإيراني (صاحب الضيافة) بهدف دون رد ، قبل أن يتمكّن من التتويج باللقب في النسخة التالية على أرضه عام 1980 بفوزه الكبير على المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثية، ومع ظهوره الأول في النسخة الثامنة بسنغافورة عام 1984 فرض المنتخب السعودي تفوّقه وتوّج باللقب الأوّل بقيادة المدرب الوطني خليل الزياني ، وفاز منتخب العراق باللقب العربي السادس في عام 2007، واللقب العربي الأخير كان من نصيب منتخب قطر، فمن سيكون صاحب الحظ السعيد ويتوج بلقب عربي جديد ، أم يذهب اللقب إلى شرق القارة.. وأهلاً آسيا.. والله من وراء القصد