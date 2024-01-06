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تتواصل إنجازات بلادنا مع مرور 18 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

فالخير كله في قائدنا، قاهر المستحيل، وهنا نتناول جزءاً من الاستراتيجية التي تخص المحور الذي يهم القطاع المهم في المجتمع وهو الشباب والرياضة كجزء أساسي لمرتكزات الحكومة خلال المرحلة الزمنية من عمر الدولة ومسيرتها نحو البناء والتنمية.

فالحدث الأبرز الذي نعيشه رياضياً حالياً ويؤكد حضور العديد من نجوم العالم من لاعبين وفرق إلى لؤلؤة الخليج ودانة الدنيا، لا يدع مجالاً للشك أن بلادنا تتمتع بالخير من كل النواحي، ويتطلب الأمر استثماره عبر الأجواء التفاؤلية التي تأتي في إطار الاهتمام والمتابعة الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة لهذا القطاع من منطلق أهمية دوره في حياة الشعوب.

وجاءت المحاور والاستراتيجية التي حددها «فارس العرب» بعد دراسة عميقة، نظراً لحرص سموه المستمر على تطوير الحركة الرياضية، من المنبع وهي الرياضة المدرسية، والتي اعتبرها الأساس وتخدم الأندية كونها القاعدة التي تصب لمصلحة المنتخبات الوطنية للوصول إلى أعلى المستويات والسير قدماً نحو الأمام والازدهار والتألق لتحقيق ما يصبو إليه قادتنا.

والرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد نهجه القيادي الذي لا يقبل إلا النجاح، في ظل الدعم الذي تجده رياضتنا، فكل المقومات الأساسية لهذا النجاح والتي تقدمها الحكومة للقطاع الشبابي، متوفرة باعتبارها أسلوباً للحياة السعيدة وزيادة وعي المجتمع.

ودعم «القائد» للقطاع الشبابي والرياضي يهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة والمطلوبة، وصولاً إلى فكر جديد ومتطور يتماشى مع تغييرات الواقع الرياضي محلياً وخارجياً.

وللرياضة مكانتها الخاصة عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي ساهم في نجاح أبناء الوطن في رفع اسم دولتنا عالياً في المحافل المختلفة. والله من وراء القصد.